Polícia Civil incinera aproximadamente 900 quilos de entorpecentes em Brasilândia

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Nesta sexta-feira (27), as Delegacias da Polícia Civil de Santa Rita do Pardo e de Brasilândia realizaram a incineração de aproximadamente 900 quilos de entorpecentes. A destruição das drogas ocorreu em conformidade com a legislação vigente e contou com a devida autorização da Vigilância Sanitária.

As substâncias incineradas são resultado de apreensões realizadas pela Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, como parte das ações de combate ao tráfico de drogas na região.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o enfrentamento ao tráfico de entorpecentes, contribuindo para a segurança da população e o fortalecimento do sistema de justiça.