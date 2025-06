Polícia Civil recupera celulares furtados/roubados e devolve às vítimas de Naviraí

Além do prejuízo financeiro, o furto ou roubo de celulares implica perda de dados pessoais e profissionais, podendo afetar compromissos de estudo, atividades laborais e até a organização de finanças pessoais.

Na tarde de ontem (26), as vítimas foram convidadas a comparecer na Delegacia de Polícia Civil para reaver seus aparelhos, recuperando não apenas o valor material do bem, mas também informações pessoais valiosas armazenadas nos dispositivos, frequentemente ligadas a atividades de trabalho, estudos, vida financeira e contatos importantes para o dia a dia.

