Polícia Civil prende suspeito de roubos majorados ocorridos na cidade de Naviraí

Com a captura, o suspeito encontra-se à disposição da Justiça.

A prisão é resultado de diligências investigativas realizadas com base nos elementos colhidos durante o inquérito policial, que apontaram H. como autor de dois roubos violentos ocorridos em abril e maio deste ano. Em um dos crimes, ele teria atuado ao lado de um adolescente de 13 anos, utilizando-se de grave ameaça e de arma branca para subtrair duas bicicletas avaliadas em cerca de R$ 1.800,00 cada uma.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.