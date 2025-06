Grupo é investigado por fraudes na venda de ingressos durante a EXPOSUL 2025

A Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul conclui inquérito que investigou a atuação de um grupo criminoso responsável por fraudes na comercialização de ingressos do evento EXPOSUL 2025, realizado entre os dias 18 e 21 de junho, no município.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS As investigações tiveram início após denúncias de que ingressos estavam sendo vendidos a preços muito inferiores aos praticados nos canais oficiais do evento, levantando suspeitas de estelionato. Durante as diligências foram identificados três investigados, que estavam hospedados na mesma pousada e em posse de aparelhos celulares contendo fortes indícios de envolvimento na prática delituosa.

A materialidade do crime foi comprovada por meio da extração de dados dos celulares apreendidos nos quais constavam conversas, anotações e documentos relacionados à compra e revenda fraudulenta de ingressos, mediante uso indevido de dados bancários e pessoais de terceiros. Um relatório técnico revelou a existência de grupos no WhatsApp criados exclusivamente para fraudes em eventos, além da confirmação, por instituição financeira, da contestação de compra de ingresso no valor de R$ 1.788,00, realizada em nome de uma das vítimas.

Um dos investigados foi flagrado com dois aparelhos celulares que continham grupos voltados à venda ilícita de ingressos e uma extensa lista de dados sensíveis de terceiros, armazenada na pasta de anotações. Em outro aparelho, foram encontradas mensagens com solicitações de ingressos acompanhadas de dados de vítimas. Outro membro do grupo foi identificado como responsável pela chegada antecipada ao município, com o objetivo de divulgar e vender os ingressos fraudulentos, sendo seu envolvimento comprovado por diálogos interceptados.

Os criminosos responderão por estelionato e associação criminosa.