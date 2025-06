Radiopatrulha apreende menor por tráfico de drogas durante a Operação SULMaSSP

Bela Vista – Na madrugada de quinta-feira (26/06), por volta das 03h30min, a Radiopatrulha de Bela Vista apreendeu adolescente por tráfico de drogas.

A guarnição de serviço realizavas rondas pela cidade, durante a Operação SULMaSSP, quando um ciclista ao avistar a aproximação da viatura, mudou de direção repentina, adentrando em um terreno baldio. Ante a suspeita, os policiais militares realizaram a abordagem ao suspeito. Com ele foram encontradas 03 (três) trouxinhas de maconha, 01 (dichavador), papel de seda e piteira, materiais estes utilizados para o preparo de cigarros. O suspeito disse que estava levando o material para um cliente, a pedido de um comerciante da cidade e que venderia cada porção por R$5,00 (cinco reais) cada. Durante averiguação, foi constatado que o abordado é menor de idade. A guarnição de serviço entrou em contato com a responsável do menor, informando o ocorrido.

Diante dos fatos, o adolescente de 15 anos, foi apreendido e juntamente com a droga, foi apresentado na Delegacia de Polícia Federal de Bela Vista, para as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social do 11º Batalhão de Polícia Militar.

Instagram: @pmms.11bpm