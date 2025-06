ALEMS celebra câmaras municipais como agentes de transformação social

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS "Escolas representam um Parlamento que se abre ao povo",

ressaltou a deputada Mara Caseiro

Quando o Parlamento ultrapassa as fronteiras do plenário e se torna também um lugar de ensino, diálogo e transformação social, nasce algo poderoso: a Escola do Legislativo. Nesse espírito inovador e comprometido que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) fez questão de reconhecer a iniciativa pioneira de seis municípios, durante o 1º Encontro das Escolas do Legislativo do Estado, realizado nesta sexta-feira (27).

O evento marcou a entrega de troféus às Câmaras Municipais de Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel D’Oeste e Três Lagoas, desbravadoras na implantação de suas próprias Escolas do Legislativo. A homenagem valoriza o trabalho de quem acreditou na força da educação cidadã como caminho para o fortalecimento da democracia. “Essas Escolas representam um Parlamento que se abre ao povo. Quando investimos na educação legislativa, estamos formando cidadãos conscientes e servidores preparados”, destacou a deputada Mara Caseiro (PSDB), presidente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

Para Rebecca Crisley, diretora da Escola do Legislativo de Três Lagoas, o reconhecimento tem um valor imensurável. “No decorrer deste ano, implantamos diversos projetos novos, como o Parlamento Jovem. Hoje, esse reconhecimento da Assembleia Legislativa é um abraço simbólico a todos que acreditam e trabalham pelo fortalecimento do Legislativo”. A emoção também tomou conta de Ana Paula Benitez Fernandes, presidente em Dourados. “Cada curso, cada oficina, cada roda de conversa, tudo é feito com amor e dedicação. Ver nossa Escola ser homenageada é saber que cada esforço valeu a pena”.

Em todo o país, as Escolas do Legislativo têm se mostrado instrumentos efetivos de mudança, proporcionando conhecimento, qualificando servidores públicos e aproximando o cidadão da política. “Mais do que ensinar leis, ensinamos participação, responsabilidade e respeito”, afirmou Claudinei Araujo Santos, diretor da unidade de Nova Andradina. “Esse prêmio é um símbolo do que já fizemos e do que ainda podemos fazer”.

O reconhecimento da ALEMS ressalta o impacto de quem decidiu inovar dentro do serviço público e reforça a esperança de que mais municípios trilhem o mesmo caminho. “Hoje celebramos os primeiros. A manhã, queremos celebrar todos. A educação legislativa é o caminho mais sólido para uma democracia viva e consciente”, disse Mara Caseiro.

Após as homenagens, o presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), discursou sobre a importância das Escolas do Legislativo para os dias atuais. “Vivemos mudanças na forma como as pessoas buscam informações. Não mais em livros e academias, mas pelas redes sociais. Informações rápidas, porém rasas. Muitos nada aceitam aquilo que é razão e essencial para o Parlamento: o debate. Então, as Escolas do Legislativo devem servir para a qualificação e valorização do debate, além do respeito a opinião do outro. Temos que ter a capacidade de ouvir e buscar o consenso, visando sempre melhorias na qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

Escolas em mais municípios

A deputada estadual Mara Caseiro fez um discurso enfático sobre a necessidade de ampliar o número de escola nos municípios sul-mato-grossenses. A parlamentar destacou que atualmente o Estado conta com apenas seis escolas ativas – Campo Grande, Rio Verde de Mato Grosso, Três Lagoas, São Gabriel D’Oeste, Nova Andradina e Dourados – um número pequeno diante do potencial e da importância dessas instituições para o fortalecimento da democracia e da cidadania.

“Nosso objetivo é ampliar as Escolas do Legislativo no nosso Estado. Ainda somos um número muito aquém do esperado e queremos mostrar para os vereadores e vereadoras a importância de constituirmos escolas nas câmaras municipais do nosso Estado. Para criar uma não são necessários grandes recursos, mas, principalmente, vontade política e comprometimento. “O que precisa é de voluntariado e vontade de fazer. Não tem diferença o tamanho do município, o que nós temos que ter é vontade política”, enfatizou.

A parlamentar também explicou as três principais funções das Escolas do Legislativo: qualificar servidores públicos das Casas Legislativas, interagir com a comunidade por meio de eventos relevantes, e promover a cidadania ao esclarecer o papel dos representantes eleitos e o funcionamento do sistema legislativo. “Queremos nos aproximar do cidadão, explicar qual é o papel do legislador e assim provocar e estender a cidadania de fato. O que nós queremos é uma sociedade que realmente saiba dos seus direitos e também dos seus deveres”, destacou.

Ao final do discurso, Mara agradeceu a presença dos participantes e manifestou a expectativa de que o próximo encontro conte com um número muito maior de escolas ativas no Estado. Durante o evento, as seis câmaras municipais receberam uma homenagem especial, reconhecendo o pioneirismo no fortalecimento da educação legislativa no Estado.

No encontro também tiveram as palestras de Roberto Lamari, presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL), e Marlene Figueira, diretora de honra da Escola do Legislativo Ramez Tebet e secretária de Recursos Humanos da ALEMS. Eles abordaram temas essenciais para a criação, manutenção e desenvolvimento de projetos educacionais no âmbito legislativo.

Homenagem e reconhecimento

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Marlene Figueira foi homenageada pelo pioneirismo à frente da Escola do Legislativo

No 1º Encontro das Escolas do Legislativo de Mato Grosso do Sul, houve também um momento especial: o reconhecimento à trajetória de Marlene Figueira da Silva, figura central na história da educação legislativa sul-mato-grossense e responsável pela implementação da primeira Escola do Legislativo no Estado.

Formada em Direito, Marlene construiu uma carreira marcada por inovações e avanços institucionais na ALEMS. Como secretária de Recursos Humanos, sua visão transformadora ultrapassou as fronteiras da gestão convencional, deixando um legado que permanece vivo nas estruturas e práticas do Legislativo Estadual.

"Marlene Figueira representa o que há de melhor no serviço público: dedicação, habilidade estratégica e capacidade de transformação institucional", afirmou a deputada Mara Caseiro, atual presidente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. "Seu trabalho não apenas modernizou processos administrativos, mas criou pontes fundamentais entre o Legislativo e a sociedade", disse o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP).

Marlene Figueira é responsável foi responsável pela realização de diversos concursos públicos estaduais e pela elaboração do Estatuto Operacional Administrativo do Estado. Em 1990, contribuiu decisivamente para a criação do Plano de Cargos e Carreiras e do Estatuto dos Servidores do Poder Legislativo, estabelecendo bases sólidas para a gestão de pessoas na instituição.

Ela idealizou e implementou iniciativas que hoje são pilares da atuação educativa e cultural do Legislativo Estadual: o Coral dos Servidores da ALEMS e a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. Sua influência transcendeu as fronteiras estaduais quando participou ativamente da implantação da Associação Brasileira das Escolas dos Legislativos (Abel), entidade que hoje congrega mais de 450 escolas em todo o país.

O legado construído por Marlene, conforme o presidente da Abel, Roberto Lamari, representa um marco na modernização administrativa e na valorização do capital humano no serviço público. "Ela estabeleceu padrões de excelência que continuam a influenciar a gestão legislativa em Mato Grosso do Sul e além", destacou Roberto Lamari, que também foi condecorado pelo relevante papel que desempenha à frente da associação.

Ao receber a homenagem, Marlene não escondeu a emoção. "Receber este reconhecimento é algo que me toca profundamente, pois representa a valorização de um trabalho que sempre realizei com amor e convicção na importância da educação legislativa. Ver que as sementes plantadas há tantos anos continuam germinando e dando frutos em todo o Estado é a maior recompensa que posso almejar. Este reconhecimento não é apenas meu, mas de todos que acreditaram e continuam acreditando nesse projeto", disse.

O 1º Encontro das Escolas dos Legislativos reuniu vereadores e servidores de todo o Estado. O evento contou com palestras sobre temas essenciais para a criação, manutenção e desenvolvimento das Escolas do Legislativo.