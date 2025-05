Deputado Jamilson Name solicita manutenção urgente da MS-467

Em mais uma demonstração de compromisso com os municípios sul-mato-grossenses, o deputado estadual Jamilson Name (PSDB) apresentou nesta quinta-feira (8) uma indicação à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, solicitando, em caráter de urgência, a manutenção da rodovia MS-467, no município de Porto Murtinho.

O parlamentar encaminhou expediente ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, com cópia ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), Mauro Azambuja Rondon. O objetivo é garantir que a estrada, essencial para o tráfego regional, seja incluída no cronograma de obras prioritárias do Governo do Estado.

De acordo com a justificativa da indicação, o pedido partiu dos próprios usuários da rodovia, que enfrentam dificuldades diárias devido às condições precárias de trafegabilidade. Buracos, erosões nas laterais e trechos deteriorados comprometem a segurança de motoristas e têm provocado prejuízos, como danos a veículos, atrasos no transporte e aumento no risco de acidentes. O período chuvoso agravou ainda mais a situação da estrada.

“Essa solicitação atende a um apelo direto da população. Nosso mandato está à disposição dos municípios para encaminhar demandas legítimas como essa, que afetam a segurança e o desenvolvimento regional”, destacou Jamilson Name.

A MS-467 é uma via estratégica para Porto Murtinho e seu entorno, tendo papel fundamental no escoamento da produção local e na mobilidade da população. Com essa ação, o deputado reafirma seu compromisso com a infraestrutura do estado e com o fortalecimento das parcerias institucionais que promovem melhorias concretas para os municípios.