Rastreamento inteligente: CISV localiza carro roubado e colabora com prisão de foragido

A tecnologia aliada à integração entre instituições tem mostrado resultados positivos em Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira (25), uma ação conjunta entre o CISV (Centro Integrado de Segurança Viária) do Detran-MS, o 4º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Civil, por meio da Polícia Científica de Ponta Porã, resultou na recuperação de um veículo roubado em Americana (SP) e na prisão do condutor, que tinha mandado de prisão em aberto.

O crime aconteceu no dia 3 de junho, e o veículo foi recuperado 22 dias depois, após entrar no território sul-mato-grossense no dia 6 de junho. Desde então, passou a ser monitorado pelo CISV, que identificou indícios de clonagem de placas.

>Veículo recuperado pelas forças policiais do Estado

De acordo com Ruben Ajala, gerente de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS, os agentes acompanharam o veículo até o momento da abordagem realizada pelo 4° Batalhão de Polícia Militar de Mato Grosso do Sul de Ponta Porã.

“Com apoio do 4° BPM e da Polícia Científica de Ponta Porã, foi possível interceptar o veículo. Após checagem dos sinais identificadores, ficou constatada a adulteração no chassi e no motor. O condutor ainda utilizava uma adesivagem falsa de uma empresa de Curitiba (PR), numa tentativa de camuflar os crimes e escapar da fiscalização”, explica Ajala.

Inteligência viária a serviço da segurança

Inaugurado em maio de 2024, o CISV é uma iniciativa do Detran-MS voltada ao monitoramento de veículos nas rodovias estaduais e vias urbanas dos municípios parceiros. O centro tem contribuído significativamente com as forças de segurança do estado de Mato Grosso do Sul no combate à clonagem, furto e roubo de veículos, além de apoiar ações contra o tráfico de drogas.

Desde março de 2025, o CISV passou a operar de forma integrada à plataforma do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que ampliou seu alcance para veículos com ocorrências registradas em qualquer estado do Brasil.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Foto: Rodrigo Maia