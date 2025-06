Saúde forma vacinadores para suprir carência nos municípios e fortalecer cobertura em MS

Curso promovido pela SES capacita profissionais para atuação segura e qualificada nas salas de vacina em todo o Estado

A semana é de formação intensiva na Escola de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul, onde a SES (Secretaria de Estado de Saúde) promove o Curso Sala de Vacina com foco em suprir uma lacuna na rede pública: a escassez de profissionais qualificados para atuar com imunização, principalmente nos municípios do interior do Estado.

A capacitação, com carga horária de 40 horas teóricas e práticas, contempla nesta etapa os 40 primeiros municípios por ordem alfabética e será replicada em agosto para atingir o restante do estado. A proposta integra um conjunto de ações do governo estadual voltadas ao fortalecimento da atenção primária e à ampliação da cobertura vacinal com segurança técnica.

“Estamos com escassez de profissionais habilitados em vacina. Há gestores enfrentando dificuldade para manter o funcionamento das salas em seus municípios. Este curso é uma resposta direta a essa necessidade, oferecendo formação sólida e atualizada para quem está na ponta”, explica o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes.

A técnica de enfermagem Rosa Maria Marinho de Sousa, de Antônio João, exemplifica a realidade que motivou a criação do curso. Após 20 anos afastada da imunização, ela voltou à sala de vacina por falta de pessoal especializado nessa área na cidade.

“Nós temos, em Antônio João, duas profissionais prestes a se aposentar e, no momento, não temos pessoas qualificadas para assumir o lugar delas. Hoje estou aqui fazendo uma reciclagem, aprendendo — porque sala de vacina é assim: a gente aprende todo dia, sempre tem uma nota técnica nova. Espero poder contribuir com minha cidade. Quero corresponder a esse empenho e a essa chance que estão me dando. Minha intenção é somar de verdade e, com muita dedicação, assumir uma sala de vacina com competência”, detalhou.

Teoria e prática

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Além de conceitos do SUS (Sistema Único de Saúde) e bases imunológicas, o conteúdo inclui calendários vacinais por faixa etária, rede de frio, eventos adversos, sistemas de informação e boas práticas em imunização.

A enfermeira Alice Cabral, de Bataguassu, destaca o impacto do aprendizado: “Bom, em primeiro lugar, é um privilégio ter sido escolhida pela gestão da minha cidade para estar aqui. Essa capacitação é extremamente enriquecedora para nós, enquanto profissionais. É mais uma qualificação que nos prepara para exercer nossa função na sala de vacina com mais segurança, excelência, humanização e conhecimento”, afirmou.

Para Elisângela Araújo Ribeiro do Vale, gerente de Farmacovigilância e Sistemas da Coordenação de Imunização Estadual da SES, o curso é estratégico no treinamento e capacitação das equipes municipais “para que possam oferecer um serviço de excelência em seus municípios, garantindo que a população receba as vacinas da forma mais correta possível”.

A programação segue até sexta-feira (27), com dinâmica prática e entrega de certificados. Com 100% de adesão nesta primeira fase, o curso já se consolida como iniciativa estratégica para estruturar e renovar o cuidado com a imunização em MS.

Danúbia Burema e Helton Davis, Comunicação SES

Fotos: Helton Davis e Divulgação