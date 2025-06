MS é semifinalista do Prêmio Excelência em Competitividade 2025 com o programa MS Ativo Municipalismo

Mato Grosso do Sul conquistou, pela terceira vez consecutiva, um espaço de destaque nacional ao se tornar semifinalista do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A iniciativa inscrita é o MS Ativo Municipalismo: Fortalecendo a Governança Interfederativa e a Efetividade das Políticas Públicas, que representa o compromisso do Governo Estadual com uma gestão participativa e alinhada às reais necessidades das cidades.

Entre os mais de 300 programas inscritos de todo o país, o MS Ativo Municipalismo foi selecionado entre os 12 finalistas, um feito que simboliza o reconhecimento de um trabalho conjunto em prol da melhoria da gestão pública.

“Acredito que isto é motivo de orgulho não apenas ao Governo do Estado, mas também para Mato Grosso do Sul. Todos fazem parte disto, é um trabalho em conjunto e mostra que estamos no caminho certo”, declarou o governador Eduardo Riedel.

Com foco em fortalecer o municipalismo, a iniciativa MS Ativo vem promovendo uma verdadeira transformação na relação entre Estado e municípios. A gestão estadual reforça seu compromisso em ouvir as demandas locais e atuar de forma integrada, consolidando políticas públicas mais eficazes e centradas na realidade da população.

Neste novo ciclo do programa já recebemos 50 prefeitos municipais e alcançamos 63 municípios com os Seminários Regionais e o nosso sentimento é positivo. As cidades estão em evolução e houve uma transformação no nosso Estado. Vamos continuar com esta gestão municipalista, ouvindo quem mora nas cidades para atender as verdadeiras necessidades das pessoas”, reforçou o governador.

Para o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo e também coordenador do MS Ativo Municipalismo, estar pela terceira vez consecutiva entre os melhores projetos nacionais de gestão pública mostra que o Governo do Estado está se fortalecendo como instituição. "Como o projeto semifinalista diz respeito à relação Estado-Prefeituras, esperamos ajudar os municípios na melhoria da qualidade das políticas e serviços municipais. Quem ganha com isso é o cidadão", destacou.

O Prêmio Excelência em Competitividade reconhece as melhores práticas de gestão pública que impulsionam resultados concretos no desenvolvimento dos estados brasileiros. Em 2025, após examinar o recorde de 333 políticas públicas inscritas, a banca de seleção do CLP classificou 12 boas práticas semifinalistas. Dessas, serão selecionadas seis finalistas, das quais sairão três vencedoras. O anúncio das finalistas será no começo de julho, e o das vencedoras no dia 27 de agosto, durante o lançamento do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, em Brasília (DF).

