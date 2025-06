Agendão: junho se despede com Festa do Leite, da Fogueira, arraiás e festa ballroom

Com o fim de junho batendo à porta, o clima de São João segue firme em Mato Grosso do Sul com festas juninas em todo o estado e o Agendão encerra o mês misturando tradição, inovação, diversidade e arte para todos os públicos.. Em Campo Grande, o fim de semana será marcado por arraiás como o da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, Padroeira de MS, Arraiá da Alems, São Bento, Rancho da Vó Creuza e o Arraiá Solidário da Amati.

A capital também sedia o inédito 1º Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa, com exposição de gado leiteiro, feira de derivados e shows, e o Festival de Yoga, que promove práticas ao ar livre no Parque das Nações Indígenas.

No interior, o destaque vai para Jateí, que recebe a tradicional Festa da Fogueira, com shows de Guilherme & Benuto e Jads & Jadson, além da maior fogueira do Brasil. Em Aquidauana, o Pantanal Tech MS movimenta a UEMS com debates sobre tecnologia rural, agricultura familiar e economia criativa. Já em Jardim, o Festival Florescer reúne estudantes de várias cidades na Mostra Escolar de Dança.

Comemorando o mês do orgulho, o MIS-MS recebe a 1ª Mostra Orgulho LGBTQIAPN+, com exposições, oficinas, shows e uma programação diversa ao longo do fim de semana. Entre as atrações está o Ball Arraiá do Orgulho, que une festa junina e cultura ballroom.

ASetesc(Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e aFCMS(Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (27)

1º Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa -O evento valoriza a produção local com feira de derivados do leite, como queijos, doces e pães, além de artesanato, exposição de gado leiteiro e show de Kleber e Ruan.

Horário: 10h às 22h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: Gratuita

Exposição “As Várias Faces de Lídia Baís” -A mostra homenageia os 125 anos de nascimento da artista campo-grandense Lídia Baís, reunindo obras marcantes de uma trajetória inovadora na pintura. A visitação permanece aberta até 30 de junho, de segunda a sexta-feira.

Horário: 7h30 às 17h30

Local: Museu da Imagem e do Som

Entrada: Gratuita

Exposição “Carmen Portinho: Pioneira do Urbanismo no Brasil” -A mostra retrata a vida e legado de Carmen Portinho, nascida em Corumbá (MS), e primeira mulher a receber o título de urbanista no país.

Horário: 9h às 18h

Local: Casa de Cultura de Campo Grande – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Circuito Era Glacial -Voltado para crianças de até 13 anos, o circuito no Shopping Norte Sul leva os pequenos a uma viagem divertida ao tempo dos dinossauros.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Em frente à Renner

Entrada: A partir de R$ 35 no local

Sonic Mountain Park -O herói dos videogames está no Shopping Campo Grande! O Sonic convida a criançada para aventuras com escalada, boia cross, escorregadores e piscina de bolinhas. Crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: 1º Piso do Shopping Campo Grande

Entrada: A partir de R$ 50

Roda Gigante -Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

Show com Uskaradakombi -Com um repertório que une composições próprias e versões especiais, a banda Uskaradakombi sobe ao palco em apresentação gratuita com violino, gaita, percussão e vocais.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

33ª Festa do Padroeiro – Paróquia Sagrado Coração de Jesus -A festa celebra as doze promessas do Sagrado Coração com missas, barracas típicas, música ao vivo, feira de artesanato e bazar.

Horário: 19h

Local: Av. Mato Grosso, 3280

Entrada: Gratuita

4º Arraiá Imaculado Coração de Maria -A festa da paróquia promove diversão em família com comidas juninas, artesanato, espaço para crianças e atrações culturais.

Horário: 19h

Local: Av. Hiroshima, 1233

Entrada: Gratuita

Arraiá da ALEMS -A Assembleia Legislativa promove festa junina aberta ao público com pratos típicos em barracas solidárias e música com Grupo Canto da Terra, Grupo Trem Pantaneiro e DJ Pit.

Horário: 18h

Local: Rampa da ALEMS – Parque dos Poderes

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Ato de Sobrevivência” -A peça, escrita nos anos 1970 e parcialmente censurada na Ditadura, retorna aos palcos narrando o encontro de cinco personagens frente às tensões de uma sociedade autoritária.

Horário: 19h30

Local: Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: a partir de R$ 10 (meia)

Show do Ovelhas Elétricas -A banda se apresenta no Pizza Pub com show gratuito que marca o lançamento do videoclipe “Escravo do Dinheiro” e participação surpresa.

Horário: 21h

Local: Pizza Pub – R. 14 de Julho, 2553

Entrada: Gratuita

Flashback do Blues Bar -A noite de sexta promete clima retrô com o som das bandas JS Orquestra e Control A, que resgatam clássicos em um show cheio de nostalgia.

Horário: A partir das 20h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/noite-flash-back-blues-bar/154517

Baile do Gu – Edição Rodeio -Com temática de rodeio, a festa traz touro mecânico, performances e sets dos DJs Christopher, Gikka e Gustavo Freitas.

Horário: 20h

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temístocles, 103

Entrada: a partir de R$ 5

Sextou em Dobro -O Paraíso Bar recebe uma mistura de pagode e sets dançantes com Grupo Humildemente, Accaso, DJ João Rosa e DJ Lino. Música boa garantida para começar bem o fim de semana.

Horário: 18h

Local: Paraíso Bar – Av. Fernando Corrêa da Costa, 1618 – Vila Rosa Pires

Entrada: Gratuita até às 21h

Aquidauana

Pantanal Tech MS -Com expositores de tecnologia rural, agricultura familiar e economia criativa, o evento reúne painéis, feira gastronômica e atrações culturais. Confira a programação completa no link https://www.pantanaltechms.com.br/programacao-completa/ .

Horário: 8h às 22h

Local: UEMS – Aquidauana

Entrada: Gratuita

Jardim

Festival Florescer – Mostra Escolar de Dança -O Festival Florescer é uma mostra não competitiva de dança que reúne estudantes da educação infantil ao ensino superior de cidades como Jardim, Anastácio, Bataguassu, Campo Grande e Aquidauana. O evento busca promover a dança como ferramenta de expressão, inclusão e autoestima, valorizando o empenho artístico acima da técnica. Além das apresentações, estão previstas rodas de conversa, workshops gratuitos e premiações com troféus, certificados e prêmios em dinheiro, divididos por faixa etária. Nesta sexta-feira tem Tribal Fusion com Morgana Shayra, dança de salão com Flaviano Mendoza e Carimbó com Aurora Silva.

Horário: a partir das 18h

Local: Centro de Convenções Oswaldo Fernandes Monteiro – Jardim

Entrada: Gratuita

Jateí

48ª Festa da Fogueira -O Parque da Fogueira, em Jateí, recebe uma das festas juninas mais tradicionais do Mato Grosso do Sul. Com entrada gratuita e grandes atrações musicais, a festa terá também cavalgada, comidas típicas, rodeio e a tradicional queima da maior fogueira do Brasil.

Nesta sexta-feira programação conta abertura do rodeio, Abertura do rodeio, shows com Felipe & Rodrigo, e DJ Jiraya Uai.

Horário: a partir das 18h

Local: Parque da Fogueira – Jateí

Entrada: Gratuita

Sábado (28)

1º Festival do Leite, Queijo e Economia Criativa -Evento que celebra a produção regional com feira de derivados do leite, como queijos, doces e pães, além de artesanato e exposição de gado leiteiro. A programação deste sábado conta com show da banda Mansão e Grupo Pantaneiro.

Horário: 9h às 22h

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: Gratuita

1ª Mostra Orgulho LGBTQIAPN+ no Museu -Com uma programação inteiramente gratuita, colaborativa e formativa, a 1ª Mostra Orgulho LGBTQIAPN+ no Museu celebra o Mês do Orgulho ocupando o MIS-MS com arte, história, cinema, debates, oficinas e performances que exaltam a cultura queer no Centro-Oeste. A iniciativa é da Casa Le Cinq, com participação de artistas de diversos estados brasileiros.

Neste sábado tem a abertura oficial, com recepção especial, presença de autoridades convidadas, mediação da galeria com artistas presentes, show de Ruschel e discotecagem de Léo Subtil Le Cinq. A galeria “Histórias LGBTQIAPN+” abre para visitação, que segue até 4 de julho, com obras visuais de artistas locais e nacionais em diversas linguagens.

Horário: 19h às 21h

Local: Museu da Imagem e do Som de MS - MIS

Entrada: gratuita

Cinema Infantil: “A Viagem de Ernest e Celestine” -O Cineclube Infantil do Sesc apresenta a animação “A Viagem de Ernest e Celestine”, uma fábula musical sobre amizade e resistência em um mundo onde a música é proibida. A sessão das 14h conta com acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Horário: 14h (com Libras e audiodescrição) e 16h

Local: Sesc Teatro Prosa

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Ato de Sobrevivência” -A peça, escrita nos anos 1970 e parcialmente censurada na Ditadura, retorna aos palcos narrando o encontro de cinco personagens frente às tensões de uma sociedade autoritária.

Horário: 19h30

Local: Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: a partir de R$ 10 (meia)

Exposição “Carmen Portinho: Pioneira do Urbanismo no Brasil” -A mostra retrata a vida e legado de Carmen Portinho, nascida em Corumbá (MS), e primeira mulher a receber o título de urbanista no país.

Horário: 9h às 12h

Local: Casa de Cultura de Campo Grande – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Circuito Era Glacial -O circuito, no Shopping Norte Sul, é voltado para crianças de até 13 anos e convida os pequenos para uma viagem ao passado com os dinossaurinhos mais fofos.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Shopping Norte Sul Plaza – em frente à Renner

Entrada: A partir de R$ 35

Sonic Mountain Park -A nova atração do Shopping Campo Grande promete colocar a criançada para correr e brincar com o ouriço azul mais famoso dos games, com desafios e aventuras radicais para crianças de 4 a 12 anos (menores de 4 anos devem estar acompanhados dos pais). O parque traz um circuito com obstáculos e desafios, como a boia cross, a parede de escalada, o escorrega, a piscina de bolinhas e ainda a área de games.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: 1º Piso do Shopping Campo Grande

Entrada: A partir de R$ 50

Roda Gigante -Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

80º Encontro Urban Sketchers Campo Grande -Aberto a todos os artistas e curiosos, o encontro convida a explorar os espaços da Casa de Cultura e transformá-los em arte. Basta levar seu material de pintura ou desenho.

Horário: 14h

Local: Casa de Cultura de Campo Grande

Entrada: Gratuita

33ª Festa do Padroeiro – Paróquia Sagrado Coração de Jesus -A festa conta com barracas típicas, feira de artesanato e show do cantor Thales Belchior neste sábado.

Horário: 19h

Local: Av. Mato Grosso, 3280

Entrada: Gratuita

4º Arraiá Imaculado Coração de Maria -A festa da paróquia promove diversão em família com comidas juninas, artesanato, espaço para crianças e atrações culturais.

Horário: 19h

Local: Av. Hiroshima, 1233

Entrada: Gratuita

VIII Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul -A festa em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro segue neste sábado com comidas típicas, música e muita fé.

Horário: A partir das 18h

Local: Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Av. Afonso Pena, 377 – Amambai

Entrada: Gratuita

Arraiá no São Bento -Feira e festa junina em um único espaço, com programação para toda a família.

Horário: 18h às 22h

Local: Praça República do Líbano – Av. Primeiro de Maio, 400 – Jardim São Bento

Entrada: Gratuita

Festa Junina do Rancho da Vó Creuza -O arraiá do Rancho promete um fim de tarde animado, com comidas típicas, brincadeiras e show da dupla Kleber e Ruan.

Horário: 17h

Local: R. Casa Verde, 409

Entrada: Gratuita

Arraiá Solidário da Amati -Organizado pelo Fort Atacadista, o evento arrecada fundos para a Associação de Mães Trabalhando pela Inclusão (Amati), com quadrilha, comidas típicas e brincadeiras.

Horário: 9h às 17h

Local: Estacionamento do Fort Atacadista União – R. Petrópolis, 1080

Entrada: Gratuita

Arraiá Garimpo Urbano -Feirinha com clima de festa junina e peças estilosas para quem busca o look ideal.

Horário: 16h às 21h

Local: Av. Paulo Corrêa da Costa, 598 – Bairro Leblon

Entrada: Gratuita

Masterclass de Canto com Jayana Paiva -Voltada para cantores populares e eruditos, a oficina aborda técnica vocal, expressão artística e performance.

Horário: 9h às 12h30

Local: Centro de Arte Viva – R. Mal. Rondon, 2112

Entrada: A partir de R$ 60 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/masterclass-de-canto-jayana-paiva-campo-grande-ms-presencial-28-junho-2025-as-9h/3003222

Clube de Leitura Pássaro-Poesia -A quarta edição do encontro literário discute a obra “Sal de Fruta”, da autora Bruna Beber.

Horário: 10h

Local: Hámor Livraria e Editora – R. Amazonas, 1080

Entrada: Gratuita

Dança Brasil – Oficina de Caboclinhos -Com raízes indígenas, a dança dos caboclinhos é destaque na oficina do projeto Dança Brasil.

Horário: 16h

Local: R. José Gomes Domingues, 1406 – Santa Fé

Entrada: R$ 30 pelo WhatsApp (21) 99514-0382

Le Tigre Sauvage + After com Glaucia++ -A noite começa com Le Tigre Sauvage no Vexame e continua com after no Kafofo, com DJ Glaucia++ e sets de André Garde e Bruno Lino.

Horário: 20h (Vexame) + 1h20 (After no Kafofo)

Local: Vexame Bar – Av. Calógeras, 3100 + Kafofo – R. Dr. Temístocles, 112

Entrada: A partir de R$ 10

Só Love 2000 #2 -A festa relembra sucessos do fim dos anos 1990 e início dos 2000, passando por pop, hip-hop, funk e Eletrohits.

Horário: 18h

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285

Entrada: A partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/so-love-2000/2835725

Amazing Tenors – “World Classics” -O trio de tenores interpreta clássicos internacionais com o apoio de orquestra ao vivo em uma noite de música erudita e emoção.

Horário: 20h

Local: Palácio Popular da Cultura

Entrada: A partir de R$ 80 pelo link https://ingressodigital.com/evento/15776/amazing-

Labhits – Tributo Imagine Dragons e Coldplay -Clássicos do pop rock recente ganham nova roupagem em tributo especial a duas bandas queridinhas do público.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186

Entrada: A partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/labhits-imagine-dragons-coldplay-e-outros-classicos/2991308

Especial Charlie Brown Jr. e CPM22 -O rock nacional invade o palco com covers de duas bandas icônicas dos anos 2000.

Horário: A partir das 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668

Entrada: A partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/especial-charlie-brown-jr-cpm22/2995746

Mochakk em Campo Grande -O DJ sorocabano, destaque em grandes festivais internacionais, se apresenta no Mirante Pub.

Horário: 18h

Local: Mirante Pub – R. Dr. Zerbini, 53

Entrada: A partir de R$ 50 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/flow-apresenta-mochakk/3007282

Radha Vasconcellos no Orgulho LGBTQIAPN+ -Em celebração ao mês do orgulho, a performer paulista Radha Vasconcellos apresenta seu show no NON STOP Club.

Horário: 23h

Local: NON STOP Club – Rua Pimenta Bueno, 127

Entrada: A partir de R$ 15 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/pride-com-radha-vasconcellos/3007409

Aquidauana

Pantanal Tech MS -Com expositores de tecnologia rural, agricultura familiar e economia criativa, o evento reúne painéis, feira gastronômica e atrações culturais. Confira a programação completa no link https://www.pantanaltechms.com.br/programacao-completa/ .

Horário: 8h às 22h

Local: UEMS – Aquidauana

Entrada: Gratuita

Jardim

Festival Florescer – Mostra Escolar de Dança -O Festival Florescer continua neste sábado e terá dança indígena com Ya Moreira, danças urbanas com Daniel Andrade, a roda de conversa “Cultura e Educação” e a Mostra Competitiva de Dança Escolar.

Horário: a partir das 9h30

Local: Centro de Convenções Oswaldo Fernandes Monteiro – Jardim

Entrada: Gratuita

Jateí

48ª Festa da Fogueira -O sabadão chega com a Cavalgada da Fogueira a partir das 8h e Queima do Alho, às 12h. À noite tem show com Israel & Rodolffo e com a dupla João Nelore & Texano.

Horário: a partir das 8h (manhã) e 18h30 (noite)

Local: Parque da Fogueira – Jateí

Entrada: Gratuita

Domingo (29)

Festival de Yoga -A manhã de domingo começa em sintonia com o corpo e a mente no Festival do Yoga, que traz práticas ao ar livre como aulões de yoga, sessões de meditação e apresentações de dança indiana.

Horário: 7h às 12h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

Selvagens à Procura da Lei – Turnê “Pra Recomeçar” -Considerada uma das grandes bandas de rock do Ceará, o grupo Selvagens à Procura da Lei apresenta seu novo trabalho, parte da turnê que marca um recomeço na trajetória musical.

Horário: 19h

Local: Mirante Pub – R. Dr. Zerbini, 53

Entrada: A partir de R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/selvagens-a-procura-de-lei-campo-grande-ms-pra-recomecar/2843589

1ª Mostra Orgulho LGBTQIAPN+ no Museu -Com uma programação inteiramente gratuita, colaborativa e formativa, a 1ª Mostra Orgulho LGBTQIAPN+ no Museu celebra o Mês do Orgulho ocupando o MIS-MS com arte, história, cinema, debates, oficinas e performances que exaltam a cultura queer no Centro-Oeste. A iniciativa é da Casa Le Cinq, com participação de artistas de diversos estados brasileiros.

Já neste domingo, acontece a palestra “Gêneros e Sexualidades na Comunidade LGBTQIAPN+”, com a psicóloga Bianca de Oliveira Amorim, seguida de prática de ballroom ao pôr do sol conduzida por Pappy Le Cinq.

Horário: a partir das 15h

Local: Museu da Imagem e do Som de MS - MIS

Entrada: gratuita

Antônio Porto – “Canções do Velho Mundo Novo” -O cantor e compositor Antônio Porto conduz o público por uma viagem musical que mistura composições próprias e clássicos da música popular brasileira.

Horário: 17h

Local: Jardim Secreto Café Bar – R. Barão do Melgaço, 180

Entrada: R$ 25

Espetáculo “Ato de Sobrevivência” -A peça, escrita nos anos 1970 e parcialmente censurada na Ditadura, retorna aos palcos narrando o encontro de cinco personagens frente às tensões de uma sociedade autoritária.

Horário: 19h30

Local: Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: a partir de R$ 10 (meia)

VIII Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul -Comidas típicas, música e programação religiosa marcam o domingo da festa em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Horário: A partir das 18h

Local: Santuário Estadual – Av. Afonso Pena, 377

Entrada: Gratuita

4º Arraiá Imaculado Coração de Maria -A festa da paróquia promove diversão em família com comidas juninas, artesanato, espaço para crianças e atrações culturais.

Horário: 19h

Local: Av. Hiroshima, 1233

Entrada: Gratuita

33ª Festa do Padroeiro – Paróquia Sagrado Coração de Jesus -Encerrando a programação da festa, o domingo contará com o show do cantor Paulo Prado e muitas atrações tradicionais.

Horário: 19h

Local: Av. Mato Grosso, 3280

Entrada: Gratuita

Ball Arraiá do Orgulho -A festa une tradição e diversidade com muita irreverência no Ball Arraiá do Orgulho, realizado pela Coletiva de Trans pra Frente. Um espaço de celebração, expressão e muito cunt junino.

Horário: 17h30

Local: CapivaS Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: A partir de R$ 10

Circuito Era Glacial -O circuito, no Shopping Norte Sul, é voltado para crianças de até 13 anos e convida os pequenos para uma viagem ao passado com os dinossaurinhos mais fofos.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Shopping Norte Sul Plaza – em frente à Renner

Entrada: A partir de R$ 35

Sonic Mountain Park -A nova atração do Shopping Campo Grande promete colocar a criançada para correr e brincar com o ouriço azul mais famoso dos games, com desafios e aventuras radicais para crianças de 4 a 12 anos (menores de 4 anos devem estar acompanhados dos pais). O parque traz um circuito com obstáculos e desafios, como boia cross, parede de escalada, escorrega, piscina de bolinhas e área de games.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: 1º Piso do Shopping Campo Grande

Entrada: A partir de R$ 50

Roda Gigante -Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

Pastelada do Qui -O Quiçá Gastrobar prepara uma noite deliciosa com música, drinks e uma seleção especial de pastéis para animar o domingo.

Horário: A partir das 19h

Local: Quiçá Gastrobar – R. Euclides da Cunha, 488 – Jardim dos Estados

Entrada: Gratuita

Aquidauana

Pantanal Tech MS -Com expositores de tecnologia rural, agricultura familiar e economia criativa, o evento reúne painéis, feira gastronômica e atrações culturais. Confira a programação completa no link https://www.pantanaltechms.com.br/programacao-completa/ .

Horário: 8h às 22h

Local: UEMS – Aquidauana

Entrada: Gratuita

Jateí

48ª Festa da Fogueira -A tradicional festa em Jateí termina com a final do rodeio, show com Guilherme & Benuto, a esperada queima da fogueira e encerramento com Jads e Jadson.

Horário: a partir das 8h (manhã) e 18h30 (noite)

Local: Parque da Fogueira – Jateí

Entrada: Gratuita

