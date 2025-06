Projeto de Lei declara de utilidade pública associação de moradores em Ponta Porã

O deputado estadual Paulo Duarte (PSB) apresentou, nessa terça-feira (24), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa no Plenário Júlio Maia, projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Jardim Planalto e Adjacentes (AMJPlan), localizada no município de Ponta Porã. A entidade visa melhorar a qualidade de vida dos moradores do Jardim Planalto e adjacências por meio de ações efetivas junto à comunidade, nas áreas de defesa social e cultura.

Desde 2019 a AMJPlan vem passando por um processo de trasnformação em sua estrutura. A precariedade do local fazia com que os projetos se tornassem ainda mais impossíveis de serem realizados. Desde a construção de banheiros, adequação do pátio para atividades infantis, bem como a dedetização, limpeza e manutenção do local, além de pequenas reformas feitas pelas mãos dos voltuntários, com materiais arrecadados por meio de ações como rifas, bingos beneficentes e bazares.

A AMJPlan e os membros de sua diretoria sempre se fizeram presentes na arrecadação, triagem e distribuição de roupas, agasalhos, materiais escolares e brinquedos em diferentes épocas do ano. Atividades como distribuição de alimentos não perecíveis, marmitas com sopa, arroz de carreteiro, galinhada, tambpem fazem parte do calendário da Associação, de forma a contribuir com as pessoas mais carentes.

"Com o objetivo de beneficiar as crianças da região, a AMJPlan criou o Projeto Karatê, que tem grande adesão, atuando de forma muito positiva junto à comunidade, desmistificando a ideia de qua as artes marciais são violentas. O projeto é uma gtrande prova de que os esporte comtribui para a saúde corporal e mental dos praticantes, desenvolvendo a responsabilidade e disciplina", finaliza o deputado estadual Paulo Duarte.