Três Lagoas – MS, na manhã de 26 de junho foi deflagrada a Operação Saturação na área do CPA-2.

A solenidade ocorreu na Sede do 2º BPM e foi presidida pelo Coronel PM Wellington Klimpel do Nascimento, diretor da Diretoria de Operações da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, com a participação da Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar Rural, Polícia Militar Rodoviária e efetivo do 2º BPM.

A Operação Saturação foi desenvolvida pela Diretoria de Operações da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e visa fortalecer o policiamento ostensivo preventivo e repressivo, proporcionando maior segurança à sociedade sul-mato-grossense.

Neste sentido, a Polícia Militar realizará ações de saturação que possibilitem o aumento da sensação de segurança nos municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, desdobrando em blitze e barreiras em locais pontuais, além de abordagens em locais considerados críticos, buscando a captura de foragidos da justiça, combater o tráfico de drogas e retirar de circulação pessoas que estejam praticando crimes.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Foto: Divulgação/PM - MS

