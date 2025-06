Polícia Civil prende homem por violência doméstica em Juti

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Juti-MS, prendeu preventivamente na noite de quinta-feira (26/06), um homem de 42 anos acusado de grave violência doméstica contra sua companheira. A prisão foi decretada com base na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) e nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, com o objetivo de resguardar a integridade da vítima e preservar a ordem pública.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima compareceu à delegacia relatando ter sido agredida com um pedaço de madeira no rosto, após uma discussão com o marido. A agressão resultou em lesão grave na mandíbula, exigindo atendimento médico e sutura com seis pontos.

A mulher informou ainda que já havia sofrido outras agressões por parte do indivíduo, que possui histórico de comportamento violento. Durante as investigações, foi constatado que o autor possui 61 registros policiais, incluindo crimes letais e diversas ocorrências de agressão. Além disso, ele foi apontado como autor de outro caso de lesão corporal grave, registrado na semana anterior.

Diante dos elementos reunidos — laudo médico, histórico de reincidência e situação de vulnerabilidade da vítima — a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do autor, medida que foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário. A Polícia Civil reforça seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e orienta que qualquer situação de ameaça ou agressão seja denunciada, garantindo proteção às vítimas e a devida responsabilização dos agressores.