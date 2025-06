Polícia Civil prende homem com mandado de prisão em aberto no Camelódromo de Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), prendeu na manhã de quinta-feira (26/06) um homem de 25 anos que possuía mandado de prisão em aberto. A prisão ocorreu por volta das 10h, no Camelódromo de Campo Grande.

Após trabalho de investigação, os policiais civis identificaram que o indivíduo, L.H.P.F., estaria atuando em um dos comércios do local. Com base nas informações, a equipe do GOI se deslocou até o endereço e realizou a captura do foragido.

O homem foi conduzido à unidade policial para os procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.