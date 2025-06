Emprega CG terá ação no Coophavila II com 120 vagas na próxima segunda-feira (30)

Para 13 funções, o Emprega CG recruta na próxima segunda-feira, 30 de junho, dentro de uma unidade da rede atacadista Assaí. A ação itinerante do programa oferta 120 vagas para captação imediata de novos colaboradores.

A seleção abrange entrevistas para oportunidades de operador de caixa, repositor, atendende de frio em padaria, atendente de açougue, açougueiro, fiscal na prevenção perdas, auxiliar depósito, conferente de mercadorias, auxiliar de cozinha, empacotador, ajudante carga e descarga, operador de empilhadeira, e ainda vagas para jovem aprendiz, com idade de 18 a 23 anos.

O evento acontece na Avenida Marechal Deodoro, 5682, entre as 8h e 13h. Para concorrer, o candidato deve comparecer com documentos pessoais e retirar uma senha de atendimento com a organização. Mais informações sobre o 29° Emprega CG de 2025 pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5841.

Serviço:

Emprega CG 29/2025

120 vagas de 13 funções

Horário: 8h as 13h

Local: Assaí Atacadista Coophavilla II

Avenida Marechal Deodoro, 5682, CEP 79.097-000

#ParaTodosVerem A imagem mostra uma mão segurando uma carteira de trabalho.