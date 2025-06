Polícia Civil incinera 9,5 toneladas de drogas em Ponta Porã durante a Operação Protetor

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), realizou nesta quinta-feira (26/06), a incineração de 9,5 toneladas de entorpecentes no âmbito da Operação Protetor. A queima teve início às 8h, em uma empresa de armazenamento de grãos no município de Ponta Porã-MS. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foram destruídas drogas apreendidas pela própria DEFRON, pelo Departamento de Operações de Fronteira da Polícia Militar (DOF) e pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados. Entre as substâncias incineradas estavam maconha, crack, haxixe e skank.

Esta foi a quinta incineração de drogas realizada pela DEFRON em 2025, somando 58,7 toneladas de entorpecentes destruídos até o momento.

A DEFRON reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone (67) 99633-7982. O sigilo é garantido e o atendimento funciona 24 horas por dia.