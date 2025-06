Operação da Polícia Civil e Receita Federal apreende caminhão com carga milionária de produtos contrabandeados em Ponta Porã

Uma operação conjunta entre a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, e o Grupo Regional de Vigilância e Repressão (GRVR) da Receita Federal resultou, na noite de ontem (26), na apreensão de um caminhão carregado com grande quantidade de mercadorias contrabandeadas e descaminhadas. A ação aconteceu na zona urbana de Ponta Porã.

O veículo transportava aparelhos celulares, caixas de cigarro e bebidas alcoólicas de origem estrangeira, todos introduzidos ilegalmente no território nacional. A apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 3 milhões ao crime organizado que atua na região de fronteira.

O motorista, A.D.S.R., de 42 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, onde foi autuado pelos crimes de contrabando e descaminho. Após os procedimentos legais, o caminhão e a carga foram encaminhados ao pátio da Receita Federal em Campo Grande.

Conforme o órgão, os cigarros apreendidos serão destruídos, enquanto os demais produtos e o veículo poderão ser leiloados, doados a instituições ou incorporados ao uso público. De acordo com o delegado Marcos Werneck, “a ação reforça a integração entre as forças de segurança estaduais e a Receita Federal no combate ao contrabando, especialmente em áreas estratégicas da fronteira sul-mato-grossense”.