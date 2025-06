Polícia Civil fecha ponto de distribuição de drogas no bairro Nhanhá e prende traficante em flagrante

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), em ação conjunta com a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), fechou um ponto de distribuição de drogas e prendeu um homem em flagrante por tráfico, na tarde de quinta-feira (26/06), no bairro Vila Marcos Roberto, região do Nhanhá, em Campo Grande-MS.

A ação teve início após denúncia indicar que um indivíduo conhecido como “Gordinho” estaria comercializando entorpecentes em uma residência na Rua dos Andes. Com base nas informações, os policiais iniciaram monitoramento no local, em diferentes dias e horários.

Durante as investigações, foi constatada intensa movimentação de usuários, caracterizando um ponto ativo de tráfico. Em uma das ocasiões, os investigadores flagraram um homem comprando droga no imóvel. O usuário foi abordado e confirmou ter adquirido uma porção de pasta base de cocaína no local denunciado.

Diante do flagrante, os policiais realizaram a abordagem de E.S.S., de 43 anos. O indivíduo tentou fugir, mas foi contido. Ao ser questionado, ele confessou o crime e indicou onde a droga estava escondida.

Na casa, foram encontradas sete porções de pasta base de cocaína e outras fracionadas, totalizando mais de 4kg do entorpecente (4.178g). Todo o material foi apreendido.

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.