Comissão recebe secretária do governo para apresentação de balanço de empresas estatais

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados recebe nesta terça-feira (1º) a secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Elisa Leonel, para audiência pública solicitada pelo deputado Alexandre Lindenmeyer (PT-RS).

A secretária deverá apresentar um balanço sobre as empresas estatais federais e as ações de gestão implementadas pelo órgão. "A troca de informações e a interação com os membros da comissão possibilitarão um maior entendimento das diretrizes que estão sendo adotadas pela secretaria e sobre os dados reais das estatais brasileiras", afirma o parlamentar.

O debate será realizado a partir das 10 horas, no plenário 8.

Veja a pauta de reunião

Lindenmeyer destaca que relatório do Banco Central apontou rombos nas estatais, com impacto nas contas públicas, mas questionou a metodologia. "Tais argumentos vêm sendo utilizados para pressionar o governo tanto com relação à meta fiscal quanto como um ataque à importância das estatais para o Brasil. Ocorre que o próprio relatório informa que não são contabilizadas na conta as estatais que reverteriam o resultado do próprio relatório, como a Petrobras, por exemplo", destaca.