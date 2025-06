Polícia Civil prende foragida da Justiça e sua companheira por tráfico de drogas no bairro Nhanhá

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), prendeu na tarde de quinta-feira (26/06), uma mulher foragida da Justiça e sua companheira, por envolvimento com o tráfico de drogas. Elas foram capturadas na Vila Nhanhá, em Campo Grande-MS.

A ação teve início após a equipe do GOI receber informações de que a foragida, de 30 anos, com mandado de prisão definitiva por tráfico, estaria escondida em uma residência na região e continuava comercializando entorpecentes. Os policiais passaram a monitorar o local e avistaram a autora no segundo pavimento do imóvel.

Diante da confirmação de que ela estava na casa, os investigadores realizaram uma incursão tática e efetuaram a prisão da foragida. No interior da residência também foi presa a mulher dela, de 27 anos, também pelo mesmo crime. No local, foram encontradas porções de cocaína prontas para venda e dinheiro trocado.

As duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas e encaminhadas à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac Cepol), onde permanecem à disposição da Justiça.