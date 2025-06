Policiais Civis realizam palestra sobre cidadania e respeito em escola de Aquidauana

Na tarde de ontem, 25/06, a Escola Municipal Coronel Antônio Trindade, em Aquidauana, recebeu a visita dos policiais civis lotados na 1ª Delegacia de Aquidauana-MS, para a realização de uma palestra educativa voltada aos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Com o tema ¨Cidadania, boas escolhas e respeito ao próximo¨, a ação teve como objetivo promover a reflexão, de forma lúdica e acessível, sobre a importância da convivência harmoniosa, da empatia e da responsabilidade individual e coletiva na construção de uma sociedade mais justa.

A atividade foi direcionada a crianças com idades entre 6 e 10 anos e contou com a participação ativa dos estudantes, que interagiram com os policiais por meio de perguntas, relatos e exemplos do dia a dia escolar e familiar. De acordo com o delegado Luis Fernando Domingos Mesquita, “a iniciativa integra um conjunto de ações preventivas e educativas desenvolvidas pela Polícia Civil, que busca fortalecer os vínculos com a comunidade e contribuir para a formação cidadã desde os primeiros anos de vida, buscando o desenvolvimento de uma cultura de paz e respeito mútuo entre os alunos, professores e a sociedade em geral”.