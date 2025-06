Polícia Civil prende dupla por aplicar golpes em idosos no município de Caarapó

A Polícia Civil, por intermédio da delegacia de Naviraí, com apoio da delacia de Caarapó, prendeu em flagrante, nesta quinta-feira, 26/06, dois homens por aplicarem golpes em idosos utilizando máquinas de cartão de crédito. O caso que desencadeou a prisão ocorreu na manhã do mesmo dia, quando a vítima, uma idosa de 84 anos, comprou um queijo no valor de R$ 30,00, mas teve descontado de sua conta bancária a quantia de R$ 2.000,00.

A vítima relatou que os dois homens chegaram em sua residência oferecendo queijos para venda. Após escolher um produto, entregou o cartão para pagamento e digitou a senha, porém não recebeu o comprovante da compra. Horas depois, constatou que havia sido debitado valor muito superior ao acordado. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Os policiais civis, ao serem acionados, rapidamente identificaram o veículo utilizado pela dupla, um VW Saveiro de cor preta e repassaram a informação para as demais forças policiais da região. Por volta das 13h40min, uma equipe da delegacia de Caarapó conseguiu abordar o automóvel e prender os dois indivíduos, identificados como J. L. C. (41) e B. W. S. P. (38).

Com eles, foram apreendidos quatro maquinetas de cartão, dois aparelhos celulares, R$ 983,00 em dinheiro e o veículo utilizado para aplicar os golpes. Após a prisão, descobriu-se que a dupla havia praticado crime semelhante na cidade de Juti-MS, cerca de 50 km de Naviraí, onde uma nova vítima teve R$ 800,00 subtraídos de forma fraudulenta em uma compra de queijo de R$ 50,00.

Ainda conforme a investigação, ambos já haviam aplicado outros golpes em Campo Grande-MS utilizando a mesma estratégia, focando principalmente em vítimas idosas e em situação de vulnerabilidade. A autoridade policial responsável representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando a gravidade dos fatos e a suspeita de que a dupla integra um esquema especializado na prática de estelionato contra idosos.

Os investigados foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para identificar outras possíveis vítimas e eventuais comparsas dos autores.