Prefeitura forma gestores da Educação para melhorar aprendizagem e índices

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou, nos dias 25 e 26 de junho de 2025, a formação “Saeb e Saems: uma abordagem teórico-metodológica para o avanço da aprendizagem na REME”.

O evento, que aconteceu no Centro de Formação dos Profissionais da Educação (CEFOR) e no Espaço Libera Limes, reuniu cerca de 300 participantes, entre diretores escolares, diretores adjuntos e equipes técnico-pedagógicas que atuam nos 2º e 5º anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino (REME).

A formação teve como objetivo promover a reflexão e o fortalecimento das práticas da equipe gestora, além de oferecer subsídios teórico-metodológicos para contribuir com o processo de ensino e aprendizagem, com foco na qualidade social da educação e na elevação dos índices do SAEMS e do Ideb.

A abertura cultural ficou por conta da apresentação da dupla Isadora e Heloisa, seguida da leitura de um poema pelo aluno Leonardo Rodrigues da Silva, do 2º ano D da E.M. Consulesa Margarida Maksoud Trad. A solenidade contou com a presença do secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt; da superintendente de Políticas Educacionais, professora doutora Ana Cristina Cantero Dorsa Lima; da chefe da Divisão dos Anos Iniciais, Ana Maria Ribas; e da chefe da Divisão de Apoio Técnico-Pedagógico, Maria José do Amaral.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Durante o evento, os gestores escolares participaram de discussões sobre a análise dos dados do SAEMS e do SIMULA SAEB, articulados às habilidades previstas no Referencial Curricular da REME, com foco em ações práticas e planejamento pedagógico direcionado. O objetivo é subsidiar as equipes escolares na construção de estratégias eficazes que impactem diretamente o desempenho dos alunos.

“Nosso compromisso é garantir que cada profissional da educação tenha acesso a formações qualificadas, alinhadas aos dados da rede e às reais necessidades dos nossos alunos. Com planejamento, intencionalidade e investimento na formação continuada, conseguimos transformar os resultados educacionais e proporcionar uma aprendizagem mais significativa”, destacou o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt.

Um dos momentos marcantes da formação foi o compartilhamento de práticas exitosas de leitura e escrita, com foco no 2º ano do Ensino Fundamental. Dez escolas municipais apresentaram projetos pedagógicos que vêm contribuindo para a consolidação da alfabetização na REME:

Leitura: E.M. Valdete Rosa da Silva, E.M. Isauro Bento Nogueira, E.M. Prof. Luís Antônio Sá Carvalho, E.M. Irmã Irma Zorzi, E.M. Prof. Vanderlei Rosa de Oliveira

Escrita: E.M. Padre Heitor Castoldi, E.M. Professor Wilson Taveira Rosalino, E.M. Prof. Aldo de Queiroz, E.M. Dr. Eduardo Olímpio Machado, E.M. Nerone Maiolino

Para a superintendente de Políticas Educacionais, professora Ana Dorsa, a ação formativa cumpre um papel essencial na construção de uma rede mais coesa, preparada e focada em resultados concretos.

“Compreender os dados, planejar com base em evidências e alinhar a prática pedagógica ao nosso currículo são pilares fundamentais para avançarmos na aprendizagem dos nossos alunos. A troca de experiências entre as escolas mostra o quanto já temos construído coletivamente e o quanto ainda podemos avançar”, afirmou.

A formação representa mais um passo da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande no fortalecimento da gestão escolar e na busca por uma educação pública de qualidade, equitativa e com resultados cada vez mais significativos para os alunos da Rede Municipal.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram a formação de profissionais na Semed.