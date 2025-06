Campo Grande é premiada por avançar na inovação dos serviços públicos digitais

Campo Grande foi reconhecida com o selo Prefeita Inovadora 2025, entregue nesta quinta-feira (26) à prefeita Adriane Lopes, durante o 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes. O projeto premiado implantou um sistema que integra e moderniza os serviços digitais da Prefeitura, garantindo mais rapidez, segurança e facilidade para o cidadão emitir documentos, pagar tributos e solicitar atendimentos pelas ferramentas digitais.

Com a implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, todos os órgãos municipais passaram a trabalhar com sistemas padronizados que “conversam” entre si. Essa integração simplifica processos que antes eram lentos e fragmentados, reduz filas, elimina retrabalhos e otimiza o uso dos recursos públicos.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, recentemente regulamentado pela Prefeitura, orienta a evolução contínua dos serviços digitais, promovendo a inclusão digital e o uso eficiente dos recursos públicos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para o cidadão, essas mudanças significam serviços digitais mais rápidos, seguros e transparentes, com maior facilidade para emitir documentos, pagar tributos e solicitar atendimentos sem sair de casa.

Exemplos não faltam. Campo Grande oferece um conjunto integrado de aplicativos e sistemas para os cidadãos:

Na educação, o botão de pânico digital aciona imediatamente a Guarda Civil Metropolitana (GCM), garantindo resposta rápida em situações de risco ou violência nas escolas;

O projeto Proteja Mais Saúde estende esse botão de pânico a médicos, enfermeiros e demais servidores da saúde, protegendo-os em casos de risco no ambiente de trabalho;

O app Conecta Campo Grande reúne diversos serviços municipais, incluindo emissão de guias, consulta e pagamento do IPTU, facilitando o acesso pelo celular ou computador;

O site institucional da Prefeitura foi reformulado com modelo intuitivo e botões que facilitam o acesso do cidadão a vários serviços;

A Prefeitura tem modernizado os parques tecnológicos de todos os setores. Na Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), computadores antigos foram substituídos por novos modelos, o que melhora a eficiência dos serviços prestados via telemedicina.

Na segurança pública, há o uso de câmeras de monitoramento e sistemas integrados, além do aplicativo Proteja Mais CG, que funciona como hub do sistema. Essa plataforma é usada pela GCM para monitorar ocorrências, definir prioridades e coordenar o despacho das equipes, garantindo respostas rápidas e articuladas.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Essas medidas melhoram diretamente a qualidade dos serviços oferecidos à população, garantindo mais segurança nas informações. Além disso, ajuda a tornar tudo mais transparente, reduz os gastos, diminui o uso de papel, reduz filas, melhora o uso do dinheiro público e incentiva a inclusão digital e social. Estamos avançando com o que é necessário e correto para promover o desenvolvimento da Capital”, destaca a prefeita Adriane, que palestrou sobre o tema durante o evento, que segue até amanhã no Bioparque Pantanal.

Com essas iniciativas, Campo Grande consolida sua posição como referência em inovação digital no setor público, mostrando que investir em tecnologia é investir na qualidade de vida da população.