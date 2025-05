Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Bebê também foi agredido A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Fátima do Sul, prendeu em flagrante neste sábado (3) um homem de 26 anos acusado de agredir a companheira e o filho recém-nascido durante um episódio de violência doméstica. De acordo com as investigações, a vítima, uma mulher de 26 anos, foi agredida com socos e empurrões enquanto segurava o bebê no colo. Durante o ataque, a criança foi atingida no rosto, sofrendo lesões na face. A mulher também apresentava ferimentos nas costas e no abdômen, além de dores generalizadas. O agressor, com quem a vítima mantinha um relacionamento conturbado há cerca de nove anos, ainda destruiu o celular dela e furtou uma bicicleta antes de fugir do local. A mulher procurou abrigo na casa de uma vizinha, que acionou a Polícia Militar. Após buscas, o suspeito foi localizado pela Polícia Civil, na residência de um familiar. Ele confessou os crimes e estava de posse da bicicleta subtraída. A prisão em flagrante foi formalizada na Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul. Diante da gravidade do caso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor, destacando o histórico de violência, a escalada das agressões e o risco à integridade física da mulher e do bebê. Também foram solicitadas medidas protetivas de urgência, como o afastamento do lar, proibição de contato e aproximação da vítima, além da suspensão de visitas aos filhos menores. A mulher e o recém-nascido foram encaminhados a uma unidade de saúde e passam bem.