Prefeitura cria Mesa de Negociação para fortalecer serviços da SAS

Há 24 anos, o Cras Canguru é a segunda casa da aposentada Marilene Jarcem dos Santos, hoje presidente da Associação de Mulheres do bairro e uma das usuárias da Rede do Sistema Único de Assistência Social, que trabalhou e contribuiu para a instalação do Cras na região. A unidade foi totalmente repaginada pela gestão municipal e entregue novamente, este mês, à população, oferecendo desde os serviços que garantem o acesso das pessoas em vulnerabilidade aos programas sociais do Governo Federal até atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e cursos de geração de renda.

Feliz em ver os investimentos feitos na unidade, Marilene destacou, na entrega da revitalização do Cras, a importância da união entre população e gestores nas conquistas para a comunidade. “Quando somos ouvidos e trabalhamos juntos com a gestão, todos saem ganhando”, disse. Essa parceria entre Poder Público, servidores e usuários do Suas ganhou um capítulo inédito e importante esta semana, com a publicação, pela Prefeitura de Campo Grande, do Decreto nº 16.311, que instituiu oficialmente a Mesa de Negociação e Gestão do Trabalho do Sistema Único de Assistência Social (Suas), uma das primeiras do País.

O anúncio deste avanço fundamental para a valorização dos profissionais que atuam na Assistência Social foi feito pela secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, durante a abertura da 16ª Conferência Municipal de Assistência Social, que acontece até esta quinta-feira (26), na Uniderp, e conta com a presença de gestores, servidores e representantes de usuários do Suas.

A medida visa promover o diálogo permanente entre gestores e trabalhadores, indo além de encontros e eventos pontuais, buscando aprimorar as condições de trabalho, fortalecer os serviços oferecidos à população e garantir uma gestão mais democrática e transparente, uma vez que a instalação da Mesa de Negociação representa um passo significativo na valorização dos trabalhadores do Suas, reforçando o compromisso da gestão municipal com a qualificação dos serviços.

Agilidade

Ao anunciar a novidade, a secretária destacou a relevância da Mesa como instrumento de valorização dos trabalhadores da Rede de Assistência Social e de qualificação do atendimento à população. “Conversei na sexta-feira com a prefeita Adriane Lopes, que é uma pessoa que tem um respeito e carinho enormes pela Assistência Social, e ela prontamente atendeu nosso pedido. Em menos de uma semana, estou aqui, nesse evento importante, anunciando esse avanço. A Mesa de Negociação será um espaço de diálogo onde as pautas dos profissionais serão discutidas e negociadas, promovendo melhorias nas condições de trabalho e na qualidade do atendimento à população”, afirmou a secretária Camilla Nascimento.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Apesar de prevista nas legislações da Assistência Social, a iniciativa da gestão municipal foi essencial para implantar a Mesa de Negociação, que foi comemorada por profissionais e usuários da Rede, como a conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social, Betânia dos Santos Porto. “Recebemos essa notícia com muita alegria. Nós, trabalhadores do Suas, estamos dispostos a ajudar nessa construção porque é um avanço para a gente. Estamos muito felizes que a prefeita nos deu essa abertura e atendeu nossa reivindicação com agilidade”, frisou Betânia, que também comentou o impacto positivo que as decisões encaminhadas e concretizadas pela gestão terão na oferta de serviços à população. “A valorização do servidor reflete no atendimento à comunidade, que ganha um serviço mais eficiente e assertivo”, concluiu.

De acordo com a superintendente de Gestão do Suas, Marcilene Rodrigues, a primeira reunião dos integrantes da Mesa de Negociação irá ocorrer a partir de julho, e uma das primeiras pautas deve abordar o bem-estar emocional dos servidores do Suas. Nesse sentido, a Prefeitura de Campo Grande também saiu na frente ao criar, há dois anos, o Programa Cuidando de Quem Cuida, que prioriza a qualidade de vida do servidor, prevenindo doenças emocionais.

O grupo também terá como objetivos discutir reivindicações, propor melhorias nas condições de trabalho, promover ações de capacitação, acompanhar a implementação de normativas nacionais e estaduais, além de criar comissões temáticas para aprofundar temas específicos. A composição será formada por representantes da gestão municipal e dos trabalhadores efetivos da assistência social, garantindo a participação de ambos os lados.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra o público do evento e a interna mostra autoridades segurando decreto.