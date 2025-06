Enem 2025: Inep alerta sobre taxa de inscrição não paga

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 - que não são isentos da taxa de inscrição e ainda não pagaram o boleto de R$ 85 - estão recebendo mensagens com aviso de que o prazo final é nesta sexta-feira (27).

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do Enem, enviou o alerta aos endereços de e-mail e números de Whatsapp cadastrados pelos participantes no momento da inscrição no exame.

Somente o pagamento da taxa de inscrição garante a participação dos candidatos não isentos.

Caso o candidato tenha pago a taxa de inscrição deve desconsiderar a mensagem enviada. O destinatário ainda pode optar por seguir recebendo as mensagens do governo federal sobre o Enem.

Como pagar

O texto curto detalha aos candidatos as formas de pagamento disponíveis: pix, cartão de crédito, débito em conta ou poupança. Os usuários podem usar o aplicativo da instituição bancária para smartphone , casas lotéricas e agências físicas para quitar o boleto.

O documento está disponível na Página do Participante do Enem 2025. Outros sites que pedem o pagamento são falsos.

Para pagar por Pix, basta escanear o QR Code disponível no próprio boleto.

Estudantes que concluem o terceiro ano do ensino médio em 2025, em escolas públicas, são isentos da taxa e não terão o boleto gerado.

Recurso

Também termina nesta sexta-feira (27) o prazo para os que tiveram negadas pelo Inep as solicitações de atendimento especializado entrarem com recurso. Os resultados dos pedidos também estão na Página do Participante.

Para solicitar uma nova análise pela equipe da autarquia para atendimentos especializados é necessário enviar documentação que comprove a condição alegada como pessoa com deficiência ou participante com transtorno funcional específico - Transtorno do Espectro Autista, dislexia e déficit de atenção, entre outras condições.

Orientações

O Inep criou uma página na internet em que é possível encontrar o cronograma completo e as principais orientações para os participantes do Enem. Os interessados podem conferir os questionamentos mais comuns e os esclarecimentos.

Provas

O Inep aplicará o Enem nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. Nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, excepcionalmente o exame será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro por conta da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém .