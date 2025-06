Polícia Civil captura foragido da justiça do MT em Campo Grande

A Delegacia Especializada de Polinter e Capturas – POLINTER, apurou que foragido da justiça sul-mato-grossense havia sido recentemente preso em flagrante delito por furto qualificado no Estado do Mato Grosso, ocasião que havia apresentado documento falso.

