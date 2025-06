Gerson Claro recebe diretoria da Motiva e convoca reunião com comissão da BR-163

O cronograma de gestão das rodovias de Mato Grosso do Sul será tema de debate na próxima terça-feira (1º de julho) em uma reunião que contará com a participação da diretoria da Motiva, empresa que ficará encarregada da manutenção e gestão da BR-163 e deputados da Comissão Temporária de representação para acompanhamento da concessão da BR-163.

Nesta quinta-feira (26), o presidente da ALEMS, deputado estadual Gerson Claro, recebeu em seu gabinete a visita do diretor da CCR MSVia/ Motiva, Nelson Soares Neto, que confirmaram a reunião para apresentação do projeto de gestão da BR-163 aos deputados da ALEMS.

Entre os pontos da reunião com a concessionária estarão detalhamento do cronograma das obras previstas, as fases de execução, os parâmetros de segurança viária e os critérios técnicos adotados na modelagem contratual, especialmente no contexto da recente repactuação firmada com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).