Capacitação fortalece vereadores indígenas e amplia construção de políticas a partir dos territórios

Encontro promovido pela Secretaria de Estado da Cidadania reúne parlamentares indígenas de todo Mato Grosso do Sul, nesta quinta e sexta, para qualificação e troca de experiências. (Foto: Paula Maciulevicius/SEC)

A Secretaria de Estado da Cidadania realiza nesta quinta (26) e sexta-feira (27), em Campo Grande, o Encontro de Vereadores Indígenas, com o tema "Qualificação do Legislativo para o Desenvolvimento do Território". O evento reúne os 17 vereadores indígenas eleitos em Mato Grosso do Sul para um momento de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento das políticas públicas a partir das realidades dos territórios indígenas.

Organizado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para os Povos Originários, o encontro tem como objetivo qualificar a atuação dos parlamentares indígenas, respeitando as identidades culturais e ampliando o protagonismo dos povos originários nos espaços de poder.

Secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, abriu o evento com uma fala de acolhimento e reconhecimento da trajetória das lideranças indígenas.

“Passa um filme na cabeça. Houve um tempo em que eu, como antropóloga e pesquisadora, quando tentava apresentar projetos para os povos indígenas, me diziam: ‘se é sobre índio, manda voltar’. E hoje estamos aqui, com vereadores e vereadoras fazendo a diferença, mudando a história e fortalecendo a resistência dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul”.

Em sua fala, Viviane também destacou a importância de ampliar a representatividade, que hoje chega a 17 indígenas ocupando cadeiras nas câmaras municipais.

“No entanto, precisamos ir além nos governos, nos municípios, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. A construção vem de dentro para fora, dos territórios para os espaços de poder, e é assim que vamos avançar, unidos, aldeando os espaços, com mais indígenas nos locais de decisão”, pontua.

Para o subsecretário de Políticas Públicas para Povos Originários, Fernando Souza, além da formação, o encontro possibilita a troca entre os vereadores de diferentes etnias, regiões do Estado e mandatos.

“Hoje temos vereadores de primeiro e de quarto mandato. Essa troca de experiências fortalece cada um de vocês no compromisso com os nossos territórios. Há alguns anos, não tínhamos a chance de sentar numa Câmara Municipal e discutir projetos para os nossos povos. Hoje ocupamos esses espaços e sabemos que precisamos buscar o protagonismo, unir forças e promover melhorias pensadas e articuladas por nós”, enfatiza Fernando.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O secretário-adjunto da Cidadania, José Francisco Sarmento, compartilhou sua emoção ao lembrar da trajetória das lideranças indígenas na universidade e na política.

“Eu vi esses meninos entrarem na universidade e hoje são vereadores, doutores, lideranças. Foram muitas lutas e muitos sacrifícios para chegar até aqui. E hoje estamos vivenciando um governo que dialoga, que constrói junto. É um momento que precisa ser aproveitado. Nesse mundo da política, vocês vão encontrar muita gente, e a missão de vocês é saber identificar os parceiros verdadeiros, aqueles que realmente caminham junto”, destacou.

Palestrante que abriu a programação, o secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Luiz Eloy Terena, reforçou que o momento é de estruturar e fortalecer os mandatos.

“Estamos no terceiro ano de atuação no Ministério dos Povos Indígenas. Muita coisa já foi construída, mas ainda estamos organizando as estruturas. Este momento é para pensarmos juntos como vamos seguir fortalecendo os mandatos e articulando ações para os próximos anos”, disse.

Luiz Eloy trouxe ainda uma análise sobre a presença indígena na administração pública federal, reforçando o papel das lideranças na construção de políticas estruturantes.

Fortalecimento das lideranças e construção coletiva

O Encontro Estadual de Vereadores Indígenas é parte de uma agenda contínua do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cidadania, para ampliar o protagonismo dos povos indígenas e fortalecer as lideranças nos espaços de decisão.

A programação que reafirma o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com a cidadania, a inclusão e o desenvolvimento dos territórios indígenas, por meio de ações construídas junto com as comunidades, segue até a tarde desta sexta-feira (28).

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Programação

Encontro Estadual de Vereadores Indígenas – Qualificação do Legislativo para o Desenvolvimento do Território

Local: Secretaria de Estado da Cidadania – Campo Grande/MS

Dia 1 – 26/06 – Quinta-feira

8h30– Abertura oficial

9h– Palestra: Aldeando o Estado – Experiência indígena na administração pública federal- Palestrante: Luiz Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas

10h– Intervalo

10h15– Introdução à Atuação Parlamentar - Palestrante: Moisés Casarotto, promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

12h– Intervalo para almoço

14h– Comunicação, Mediação de Conflitos e Lideranças - Palestrante: Dra. Neyla Mendes, defensora pública estadual e presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de MS

16h– Mandato Coletivo e Identidade Indígena na Política - Palestrante: Dr. Diógenes Cariaga, professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

17h– Encerramento do primeiro dia

Dia 2 – 27/06 – Sexta-feira

8h30– Início das atividades - Oficinas temáticas e troca de experiências entre vereadores indígenas

12h– Intervalo para almoço

14h– Oficina de planejamento e articulação de ações para os territórios

16h– Avaliação coletiva e encerramento oficial do Encontro.

A Secretaria de Estado da Cidadania fica na Avenida Ceará, 984, no Bairro Vila Antônio Vendas.

Paula Maciulevicius, Comunicação da Cidadania

Foto: Paula Maciulevicius