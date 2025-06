3º Arraiá da ALEMS será nesta sexta-feira, dia 27 de junho

Nesta sexta-feira, 27 de junho, a partir das 18h, acontecerá o tão aguardado 3º Arraiá da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A festança, que já virou tradição no Parque dos Poderes em Campo Grande, promete muita diversão, comida boa e aquele clima junino.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS A festividade entrou para o Calendário Oficial de Eventos e é um espaço de cultura e solidariedade

O Arraiá ALEMS oferece uma programação com shows regionais que animam o público e as danças juninas que resgatam as tradições típicas e são apresentadas pelos servidores da Casa de Leis. Este ano, a animação musical ficará por conta dos grupos Canto da Terra, Trem Pantaneiro e DJ Pit. O palco da festa é a tradicional rampa de acesso da ALEMS, que se transforma para receber famílias, visitantes e artistas, todos celebrando juntos o mês de São João e valorizando as raízes culturais brasileiras.

Incluído oficialmente no calendário de eventos do Estado pela Lei 6.123/2023 , o Arraiá tem entrada gratuita e é aberto para toda a população. Vai ter música ao vivo, danças típicas, barracas recheadas de delícias juninas, brincadeiras e muita alegria, tudo com aquele jeitinho solidário que aquece o coração.

Entidades

Um dos aspectos marcantes da festa é sua forte ação social. As barracas contribuirão para as entidades assistenciais ao gerar fundos por meio da comercialização de alimentos e produtos. Os valores arrecadados serão investidos em projetos e iniciativas desenvolvidos por essas organizações, que beneficiam diferentes grupos da comunidade, como crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e indivíduos em situação de vulnerabilidade, fortalecendo e ampliando o impacto social dessas instituições. Confira as entidades que participarão com a comercialização de alimentos, bebidas e brincadeiras tradicionais:

ABREC: cachorro-quente

AMA: pastel e milho cozido

Associação Campograndense de Beisebol (ACB): sobá

Associação de Amparo Defesa Animal Fiel Amigo / Pedacinho do Céu: espetinho

Associação de Voluntários no Combate ao Câncer: pastel

Associação Juliano Varela: espetinho e quentão

Associação Pestalozzi: cachorro-quente

Conectando Corações: caldos e cuscuzes

Comunidade Católica São Francisco de Assis: arroz carreteiro e quentão

Grupo Onça Pintada: doces

Instituto Acom: pastel

Instituto Bem Querer: espetinho, caldos e quentão

Instituto de Desenvolvimento Pró-Social (Ideps): arroz boliviano e sopa paraguaia

Instituto Manoel Bonifácio: cachorro-quente e mini pizza

Instituição Ajude a Ajudar: pastel e crepe

Instituição Miau Au: chopp

Movimento Apoio Social Campograndense: arroz doce, pé de moleque, curau e canjica

Movimento Marcha Mundial das Mulheres: doces

Paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos: derivados do milho

Projeto Asas do Futuro: arroz carreteiro

Projeto Tocando em Frente: pescaria

Universidade da Maturidade da UEMS (Uma): cachorro-quente

100% Amor Pets: hambúrguer e batata frita

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Arraiá da ALEMS fortalece cultura regional e ação social

Arte: Luciana Kawassaki / ALEMS

Conhecida por encantar gente de todas as idades, a festa terá espaço kids, pescaria, fazendinha e muita diversão espalhada pela rampa do Legislativo Estadual. Unindo entretenimento com solidariedade, o Arraiá já virou tradição em Mato Grosso do Sul, valorizando a cultura regional e reforçando aquele clima de comunidade e união que só festa junina tem.