Mara Caseiro pede ensiladeira para fortalecer agricultura familiar em Eldorado

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) pediu ao governador Eduardo Riedel e ao diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER), Washington de Souza, a aquisição de uma ensiladeira destinada aos pequenos produtores do Assentamento Floresta Branca, no município de Eldorado.

O pedido atende a uma solicitação formal da Associação Viver da Terra dos Pequenos Produtores do Assentamento, representada por seu presidente Jorge Bispo de Lisboa, que destacou a urgência da demanda. Segundo a associação, a falta de equipamentos adequados tem prejudicado significativamente a conservação e o armazenamento de forragens, especialmente nos períodos de estiagem, afetando diretamente a alimentação do rebanho e comprometendo a renda e a segurança alimentar das famílias assentadas.

“A aquisição de uma ensiladeira permitirá que os produtores façam silagem de forma mais eficiente e garantam alimento de qualidade para os animais durante todo o ano. É uma medida essencial para manter a sustentabilidade das atividades agropecuárias no assentamento”, destacou Mara Caseiro.

Além de beneficiar a produção pecuária, a deputada enfatizou que o uso coletivo da máquina estimulará a organização produtiva, o trabalho cooperativo e o aumento da produtividade, com reflexos positivos no desenvolvimento socioeconômico local.

A parlamentar reforçou a importância da atuação do Governo do Estado, por meio da AGRAER, para viabilizar essa ação concreta em apoio à agricultura familiar. “Estamos falando de um investimento estratégico que vai transformar a realidade dos produtores do Assentamento Floresta Branca, promovendo dignidade, desenvolvimento e mais qualidade de vida”, concluiu.