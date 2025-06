Polícia Civil recupera motocicleta furtada e prende receptador em Campo Grande

Entre os dias 13 e 14 de junho, uma motocicleta Honda/CG 125 Fan de cor vermelha foi furtada da garagem de um condomínio situado no Bairro Vila Sobrinho, em Campo Grande. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na manhã de hoje (26), a equipe de investigação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos – DEFURV encontrou o veículo no interior de uma residência na Rua Felipe Pinheiro, no Bairro Bosque Santa Mônica II.

Os policiais verificaram que o autor, que se identificou como o responsável pela motocicleta, utilizava uma chave micha para acionar a ignição, instrumento comumente empregado na prática de furto de veículos automotores.

Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão ao autor, conduzindo-o à DEFURV, juntamente com a motocicleta recuperada.

Para denúncias sobre furtos e roubos de veículos, encaminhar mensagens no (67) 99224-3346 (WhatsApp).