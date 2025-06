Mara Caseiro cobra nova ponte de concreto na MS-229 em Chapadão do Sul

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) encaminhou indicação ao governador Eduardo Riedel solicitando a substituição da atual ponte de madeira sobre o Rio Indaiá, localizada na rodovia MS-229, no município de Chapadão do Sul, por uma ponte de concreto armado, com largura mínima de 10 metros. A demanda também foi direcionada ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao diretor-presidente da AGESUL, Mauro Azambuja Rondon Flores.

O pedido atende a uma reivindicação do vereador Vanderson Cardoso, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, e reforça uma solicitação antiga da comunidade local. A estrutura existente, construída em madeira, está em condições precárias, com sérios danos causados pelo tempo, pela exposição às chuvas e pela falta de manutenção adequada. Além de representar um risco constante de acidentes, a ponte atual é estreita, o que impede o tráfego seguro de veículos pesados, como caminhões e máquinas agrícolas, essenciais para o escoamento da produção na região.

“A MS-229 é uma via estratégica para o agronegócio sul-mato-grossense, e a precariedade dessa ponte compromete não apenas a logística, mas também a segurança e a qualidade de vida dos moradores e produtores da região”, destacou Mara Caseiro.

Durante o período chuvoso, a situação se agrava ainda mais: a estrutura pode ficar submersa ou apresentar colapsos parciais, isolando comunidades rurais e prejudicando o acesso às áreas de cultivo, armazéns e centros urbanos.

A deputada reforça que a construção de uma nova ponte em concreto trará uma série de benefícios, como maior segurança, redução de custos com manutenção emergencial, melhoria na fluidez do tráfego, estímulo à economia local e garantia de acesso contínuo mesmo em períodos críticos.

“Trata-se de uma obra essencial para o desenvolvimento sustentável de Chapadão do Sul e para a valorização do setor produtivo da região. Nosso mandato está comprometido com essa luta e vamos acompanhar de perto para que essa demanda saia do papel”, finalizou.