Inclusão de festa de Santo Antônio de Pádua de Batayporã no Calendário Oficial é proposta

A deputada e 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Mara Caseiro (PSDB), apresentou, durante a sessão plenária desta quinta-feira (26), o Projeto de Lei 161/2025 , que inclui, no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, a Festa de Santo Antônio de Pádua, padroeiro do Município de Batayporã - MS. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A data escolhida para celebrar a Festa de Santo Antônio de Pádua, no Calendário Oficial do Estado, é a semana que se insere o dia 13 de junho. A data de 13 de junho faz referência à celebração do Dia de Santo Antônio de Pádua, Padroeiro do Município de Batayporã, sendo reconhecida como manifestação cultural, tradicional e popular do município de Batayporã, de relevante valor histórico e comunitário, integrando o patrimônio imaterial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Mara Caseiro ressalta a importância da celebração a ser incluída no Calendário Oficial. “Com origens datadas de 1972, a festividade consolidou-se ao longo das décadas como uma das mais representativas do calendário junino no Vale do Ivinhema, sendo reconhecida pela população como expressão viva da fé, da cultura e da história local. A Festa de Santo Antônio é marcada por celebrações religiosas, eventos culturais, apresentações artísticas e atividades que envolvem toda a comunidade, fortalecendo os laços sociais e preservando as tradições populares da região, transcendendo o aspecto religioso, sendo manifestação de relevante valor histórico e comunitário, integrando o patrimônio imaterial de Batayporã”, justificou.