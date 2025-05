Blitz educativa da Vigilância Sanitária chama atenção para presentear com responsabilidade no Dia das Mães

Quem passou pelo movimentado cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho, no coração de Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (8), se deparou com uma ação inusitada, mas extremamente necessária. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e da Vigilância Sanitária Municipal, promoveu a blitz educativa como parte da campanha “Presente seguro é presente de amor”, em alusão ao Dia das Mães.

Com ações práticas e acolhedoras, a Prefeitura de Campo Grande reforça a mensagem: carinho também se expressa por meio de escolhas seguras e conscientes.

A iniciativa, com forte apelo educativo e preventivo, teve como objetivo orientar a população sobre os riscos de adquirir produtos e serviços — como cosméticos, alimentos, perfumes e procedimentos estéticos — em locais não autorizados ou sem fiscalização sanitária. Durante a blitz, equipes da Vigilância entregaram materiais informativos e conversaram diretamente com motoristas e pedestres, de forma leve e acolhedora, reforçando o cuidado como expressão de afeto.

“Queremos que as pessoas entendam que dar um presente vai além da embalagem bonita. É preciso pensar na segurança e no bem-estar de quem vai receber esse carinho”, explicou Renata Sanches, coordenadora da Vigilância Sanitária da Sesau.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, participou da ação e destacou que o cuidado começa na escolha. “Nossa missão é proteger a saúde da população e isso inclui orientar para que as pessoas saibam reconhecer produtos e serviços regulares. Dar um presente seguro é um gesto de amor.”

A superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, também reforçou a importância do consumidor consciente. “A fiscalização é contínua, mas cada cidadão tem um papel fundamental. É ele quem decide o que consome e onde consome. Nosso papel é oferecer as ferramentas para que essa escolha seja segura.”

Além da blitz no centro, a campanha se estenderá durante o mês com ações educativas em pontos estratégicos da cidade. A população é orientada a verificar rótulos, registros na Anvisa, validade e a procedência de produtos. Salões de beleza e clínicas estéticas devem apresentar Licença Sanitária visível, e qualquer dúvida pode ser esclarecida com a Visa pelo telefone (67) 2020-2094.

Em um período em que o comércio se aquece com ofertas e promoções, a campanha faz um alerta TV necessário: o barato pode sair caro — e, no caso da saúde, irreversivelmente.

“Neste Dia das Mães, demonstrar amor também é escolher com responsabilidade. A Vigilância está presente para garantir que esse carinho chegue com segurança”, finaliza Renata.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram a ação no Centro de Campo Grande.