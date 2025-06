Polícia Civil cumpre mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável em Itaquiraí

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Itaquiraí deu cumprimento, na manhã de hoje (26), em Mandado de Prisão por Condenação Definitiva a uma pena de 28 anos em regime fechado em desfavor de V.F.S. (45), por crimes de Estupro de Vulnéravel praticado na cidade de Itaquiraí.

Os fatos ocorreram no ano de 2015, quando o professor foi denunciado por alunos ao Conselho Tutelar do Município por crimes que envolviam violência sexual em desfavor de crianças e adolescentes. A época dos fatos foi instaurado Inquérito Policial e investigado os crimes relatados, sendo encaminhado o procedimento ao Representante do Ministério Público local.

Após decretação do Mandado de Prisão, foi realizado, pelos investigadores da Seção de Investigação Geral (SIG), levantamento dos prováveis locais onde o autor poderia ser encontrando, sendo cumprido nesta manhã em sua residência.

O autor foi encaminhado as dependências da Delegacia de Polícia de Itaquiraí, onde encontra-se a disposição do Poder Judiciário local.