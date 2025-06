Polícia Civil elucida homicídio e dois autores são presos em Miranda

Na noite de ontem (25) a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Miranda, com apoio da 1ª Delegacia de Aquidauana, cumpriu mandado de prisão preventiva de M.A.B.A, de 32 anos de idade, residente na cidade de Aquidauana. Foi a segunda prisão relativa ao homicídio de J.A.M.J, com 35 anos de idade à época, assassinado na data 15.10.2024, na cidade de Miranda.

No último dia 20, a Polícia Rodoviária Federal cumpriu o mandado de prisão preventiva de P.P.M.S, 27 anos de idade, coautor do crime. Ambos foram presos após representação de prisão preventiva da Autoridade Policial responsável, parecer favorável do Ministério Público e deferimento pelo juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Miranda.

As prisões foram efetuadas após investigação da equipe policial, que obteve êxito em identificar os dois homens montados em uma motocicleta quando, na ocasião, Deivid Lopes Miranda, 27 anos, desceu do veículo e disparou cerca de 05 tiros contra a vítima, a qual se encontrava em sua residência. O piloto da motocicleta, identificado como menor de idade de 17 anos, auxiliou na empreitada criminosa.

Igualmente, foi representada pela Autoridade Policial a busca e apreensão para internação do menor, que foi cumprida na data de 20.03.2025, sendo ele condenado, seguindo rito do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O crime foi motivado por dívida de drogas, sendo que a vítima recebeu entorpecentes para venda da facção Primeiro Comando da Capital, e não cumpriu com pagamento. Não sendo realizado pagamento, a vítima se filiou à facção rival, Comando Vermelho, a fim de que fosse protegido quanto a eventuais represálias do P.C.C.

M.A.B.A e P.P.M.S, integrantes do Primeiro Comando da Capital, receberam a incumbência da liderança da facção, em São Paulo, para que a vítima fosse executada. O primeiro forneceu o armamento que garantiu a execução, sendo um revólver calibre .38. Enquanto o segundo, cuidou da logística e distribuição de tarefas dos executores.

Os autores responderão pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, que prevê pena de reclusão de 12 a 30 anos.

A Polícia Civil conta com apoio da população para encontrar o foragido Deivid Lopes Miranda, 27 anos, autor que realizou os disparos. Quaisquer informações acerca da localização do autor podem ser repassadas através dos números (67) 99223-5802, ou (67) 99287-6871, sendo garantido o anonimato.