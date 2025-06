Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão e apreende arma de fogo e munições

A ação reforça o compromisso da Polícia Civil no combate à violência doméstica e familiar, assegurando o cumprimento de medidas protetivas e a segurança das vítimas.

Durante a ação, os policiais localizaram e apreenderam a arma e as munições, que estariam sendo utilizadas por G.G.C.V., de 55 anos, para ameaçar sua ex-companheira.

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª DEAM, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, realizou diligência em uma chácara localizada às margens da BR-262, km 305, no município de Campo Grande/MS.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), apreendeu na manhã desta quinta-feira (26) uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 9 mm, e 19 munições do mesmo calibre.

