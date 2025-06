Semu abre inscrições para curso exclusivo e gratuito para mulheres

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma rápida e prática: Pelo Instagram: @semucg (link na bio) Presencialmente na sede da SEMU Pelo WhatsApp: (67) 98131-7879

A Semu reforça o compromisso em promover a autonomia e o empoderamento feminino, oferecendo cursos gratuitos, exclusivos e variados que possibilitam o acesso ao conhecimento, à renda extra e à valorização pessoal. O curso de bordado livre, além de ser uma atividade terapêutica, também pode se transformar em uma fonte de renda, ampliando as oportunidades de geração de trabalho para as mulheres campo-grandenses.

O curso será ministrado pela professora e especialista em bordado, Zunilda Freitas, que oferece uma oportunidade única de aprendizado e desenvolvimento pessoal por meio de uma técnica milenar que combina arte, criatividade e bem-estar emocional. O bordado livre permite criar desenhos e padrões com agulha e linha, utilizando diversos pontos e estilos. É ideal tanto para iniciantes quanto para quem deseja aprimorar suas habilidades manuais.

