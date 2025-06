Belas Artes será complexo de inovação e tecnologia, destaca prefeita

Em evento sobre cidades inteligentes, prefeita Adriane destaca projeto que levará agência de tecnologia e parque tecnológico para área de 15 mil metros

Durante a abertura do 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, que teve início nesta quinta-feira (26) em Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes destacou o próximo passo para a requalificação do Centro Municipal de Belas Artes: o local vai abrigar o Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (ParktecCG) e a nova sede da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec).

Com investimento previsto de R$ 33 milhões, oriundos da linha Procidades – Cidades Inteligentes (recursos FGTS), do Ministério das Cidades e outras fontes, o espaço será transformado em um ambiente moderno, voltado à inovação, tecnologia e cultura.

“Transformar o Belas Artes em um Complexo de Cultura, Tecnologia e Inovação é mais que uma obra física, é um compromisso com o futuro de Campo Grande. Estamos fazendo o certo, fazendo o que precisa ser feito para oferecer à nossa cidade um espaço que impulsione a criatividade, o conhecimento e o desenvolvimento”, afirmou a prefeita Adriane Lopes durante o evento.

A primeira etapa da obra já está em andamento e contempla a reestruturação dos espaços destinados à cultura. A nova fase dará forma ao projeto que integrará cultura e tecnologia em um único lugar.

Com mais de 15 mil metros quadrados de área total, o Complexo contará com salas para dança e música, auditórios, estúdios, laboratórios, espaço para coworking, incubadoras de empresas, estúdio de podcast, áreas para eventos e exposições, além de espaço de convivência e de alimentação.

Congresso Cidades Inteligentes

O anúncio foi feito durante o 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, e com apoio institucional da Assomasul e Fiocruz. O encontro reúne prefeitos, gestores, servidores, vereadores e especialistas para debater soluções tecnológicas aplicadas à gestão pública.

A cerimônia de abertura contou com a participação da prefeita Adriane Lopes; do diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage; além de prefeitos de diversas cidades e representantes do setor de tecnologia.

O evento também será palco para a entrega do selo Prefeito Inovador 2025 e do reconhecimento a Projetos Inovadores 2025, que valorizam boas práticas na construção de cidades mais inteligentes, eficientes e conectadas. A prefeita Adriane Lopes foi selecionada como Prefeita Inovadora pelo projeto de Implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Campo Grande é finalista, com o projeto “Digitalização da Avaliação de Risco de Queda de Árvores”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semades) em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec). O sistema Arbolink permite a gestão completa da arborização urbana, aprimorando a avaliação de riscos.