Hashioka reivindica melhorias em trecho da rodovia MS-480 próximo a Anaurilândia

Durante sessão ordinária desta quinta-feira, 26, da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou indicação reivindicando, com urgência, a realização de restauração asfáltica da rodovia MS-480, entre o entroncamento da MS-276 (rodovia José Xavier Prates) e o Posto Fiscal Ofaié, próximo ao município de Anaurilândia, em um total de 18 km de extensão.

A demanda, destinada ao secretário de estado de infraestrutura e logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores, objetiva garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança aos usuários da rodovia.

Conforme justificativa, esse intervalo da rodovia apresenta grande número de buracos e deformações (ondulações) na pista de rolamento, que, inclusive, têm provocado acidentes e avarias nos veículos. “A MS-480 é rota de ligação entre o Estado de Mato Grosso do Sul e os Estados de São Paulo e Paraná, sendo a porta de entrada e saída do Centro-Oeste para a região Sul do país e ao Porto de Paranaguá, no Paraná”, destacou o parlamentar.