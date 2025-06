Lidio Lopes indica melhorias para segurança em rodovias de Eldorado, Japorã e Dourados

Pedidos focam em rotatória (MS-295), acostamento (MS-386) e iluminação (MS-156)



O deputado estadual Lidio Lopes apresentou nesta quinta-feira, 26 de junho de 2025, três indicações durante o expediente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Os pedidos, encaminhados ao Governo do Estado, solicitam providências para aprimorar a segurança viária e a infraestrutura em pontos específicos de rodovias estaduais nos municípios de Eldorado, Japorã e Dourados. As indicações visam atender demandas da população local e de usuários das vias, buscando reduzir riscos de acidentes e facilitar o tráfego.



Uma das indicações solicita a implantação de uma rotatória na entrada do Assentamento Floresta Branca, localizado às margens da MS-295, em Eldorado. O local registra intenso fluxo de veículos, incluindo transporte agrícola e escolar. A ausência de um dispositivo para organizar o trânsito nesse ponto aumenta o risco de acidentes, tornando a rotatória uma solução técnica recomendada e eficaz para garantir a fluidez e a segurança de quem utiliza a rodovia e acessa o assentamento. A medida é vista como de utilidade pública e requer a adoção das providências técnicas cabíveis para sua execução.



Para o município de Japorã, o deputado Lidio Lopes indicou a necessidade da construção de um acostamento na entrada da Rua “Z”, na MS-386. Este pedido atende a uma solicitação dos vereadores Adriana Martins dos Santos Maceno e Leonardo Flávio Pereira de Oliveira, refletindo uma demanda da comunidade local. A falta de acostamento neste trecho da rodovia compromete a segurança de veículos, ciclistas, motociclistas e pedestres que utilizam a via diariamente. A construção do acostamento proporcionaria um espaço seguro para paradas de emergência e melhoraria a fluidez do tráfego. A população espera providências concretas e ágeis para viabilizar essa obra essencial.



Já em Dourados, a indicação do deputado Lidio Lopes é para que o Governo do Estado implemente sistema de iluminação pública na faixa elevada situada na MS-156, próxima aos bairros Idelfonso Pedroso e Jardim Guaicurus. Este ponto é um acesso importante entre os bairros e registra grande movimentação de pedestres e condutores. A ausência de iluminação adequada, especialmente à noite, reduz a visibilidade e aumenta o risco de acidentes, além de afetar a sensação de segurança dos moradores. A iluminação é considerada um serviço público essencial para a proteção da vida e a segurança viária, e sua implementação requer análise técnica e estudo de viabilidade.



As indicações apresentadas reforçam o compromisso do deputado Lidio Lopes com a segurança e o bem-estar da população sul-mato-grossense, buscando soluções para problemas de infraestrutura que impactam diretamente o cotidiano das comunidades. Os pedidos para a realização dessas melhorias serão avaliados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seilog) e da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), para verificar a viabilidade técnica e orçamentária das obras solicitadas.