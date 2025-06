Deputado Hashioka solicita restauração da rodovia MS-162 em Dois Irmãos do Buriti

O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) apresentou reivindicação para execução de restauração asfáltica da rodovia MS-162, próximo ao município de Dois Irmãos do Buriti. A indicação foi lida na sessão ordinária desta quinta-feira, 26, da Assembleia Legislativa, e encaminhada ao secretário de estado de infraestrutura e logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS (Agesul), Mauro Azambuja Rondon Flores. O trecho reivindicado compreende 23 quilômetros de extensão e está localizado entre a BR-262 e aquele munícipio.

Conforme justificativa, a indicação tem por objetivo atender uma demanda necessária da população que utiliza diariamente a via, já que o trecho apresenta deterioração, com diversos buracos, desníveis e ausência de condições adequadas de trafegabilidade. O desgaste da pavimentação compromete a segurança dos motoristas, especialmente em razão do intenso fluxo de veículos pesados, incluindo caminhões e carretas que escoam produção agropecuária da região.

“Trata-se de um eixo estratégico para a logística estadual, cujo restabelecimento das condições ideais de tráfego é indispensável, não apenas para a fluidez do transporte rodoviário, mas, sobretudo, para a preservação da vida e da integridade física dos usuários”, destacou Hashioka em sua solicitação.