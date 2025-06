Refis segue disponível com adesão 100% online e descontos de até 80%

“

“Nosso objetivo é facilitar a vida do cidadão, com tecnologia e responsabilidade. A adesão digital ao Refis é uma forma de garantir acesso rápido, seguro e sustentável à regularização de débitos com o município”, afirma a secretária municipal de Finanças e Planejamento, Marcia Hokama.

Acesse refis.campogrande.ms.gov.br e consulte suas condições.