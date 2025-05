Mara Caseiro cobra pavimentação de estrada que liga Paranaíba a Goiás

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou, ao governador Eduardo Riedel, solicitação de pavimentação asfáltica da rodovia MS-483 (BR-483 estadualizada), no trecho que interliga a MS-497, no município de Paranaíba-MS, à divisa com o Estado de Goiás, na região conhecida como “Ponte do Guilhermão”.

O pedido foi feito à deputada por vereadores da Câmara Municipal de Paranaíba: Débora Queiroz, Lúcio do Alto Santana, Zezinho Boca Preta, Maicom Enfermeiro e César Moreth. A solicitação também foi encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, e ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), Mauro Azambuja Rondon Flores.

Segundo Mara Caseiro, a obra representa uma demanda urgente e histórica da população local, especialmente de produtores rurais e lideranças da região, que enfrentam dificuldades logísticas há anos. “Estamos falando de uma via estratégica para o escoamento da produção agropecuária e industrial, que também conecta Mato Grosso do Sul ao Estado de Goiás. A pavimentação trará mais segurança, desenvolvimento e oportunidades para toda a região”, afirmou.

A deputada destacou ainda os impactos sociais e econômicos da medida. A melhoria da trafegabilidade, especialmente durante os períodos de chuva, reduzirá acidentes e facilitará o acesso da população rural aos serviços públicos essenciais, como saúde e educação. Além disso, com uma via em boas condições, a região ganha competitividade, atrai investimentos e fortalece sua vocação agroindustrial.

“A pavimentação da MS-483 não é apenas uma obra viária. É uma ação de integração e fortalecimento da economia regional. Vamos continuar trabalhando junto ao governo do Estado para que essa importante reivindicação da comunidade de Paranaíba seja atendida”, finalizou Mara Caseiro.