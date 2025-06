Recapeamento da MS-473 em Nova Andradina é solicitado por Renato Câmara

Renato Câmara é reconhecido como o deputado que mais trabalha na Assembleia Legislativa, com forte atuação pela infraestrutura, regularização fundiária, pelo agro, pelo meio ambiente, pelos recursos hídricos e pela valorização dos agentes comunitários de saúde.

A via é estratégica para o transporte de cargas e o deslocamento da população entre Nova Andradina e Taquarussu. Por isso, o deputado pede que sejam tomadas providências imediatas para a recuperação do trecho.

Segundo Câmara, a precariedade da rodovia tem causado prejuízos materiais, atrasos no transporte e dificuldades de acesso a serviços essenciais. “É uma demanda urgente que impacta diretamente a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida das famílias que dependem da MS-473”, argumentou o deputado.

A justificativa apresentada pelo parlamentar é baseada nas más condições da pista, marcada por buracos, fissuras e desgaste avançado do pavimento. A situação tem comprometido a segurança de motoristas e passageiros, além de dificultar o escoamento da produção agropecuária da região — atividade essencial para a economia local.

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) protocolou nesta quarta-feira (26) uma indicação solicitando o recapeamento asfáltico da rodovia MS-473, no trecho que liga os municípios de Nova Andradina e Taquarussu. O pedido foi direcionado ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, e ao diretor-presidente da Agesul, Mauro Azambuja Rondon Flores.

