Zé Teixeira propõe homenagem a imigrantes japoneses em Vicentina

O deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, apresentou indicação à Casa de Leis solicitando ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e à Prefeitura de Vicentina a liberação de uma faixa de domínio da BR-376, no km 35, para a construção de um monumento em homenagem aos primeiros imigrantes da província japonesa de Wakayama.

O pedido partiu da Associação Cultural Nipo-Brasileira Sul-Mato-Grossense, representada pelo senhor Kenji Shibata, que destacou a importância de reconhecer a contribuição histórica dos imigrantes japoneses para o desenvolvimento social, econômico e cultural da região.

A área solicitada está localizada em frente à empresa Kagiva Bolas, em ponto estratégico e de alta visibilidade no município. "Por sua localização, o local se mostra altamente apropriado para a instalação do monumento, conferindo-lhe o destaque e a representatividade que a homenagem exige", explica Zé Teixeira.

Segundo o parlamentar, o projeto do monumento já foi elaborado pela comunidade nipo-brasileira, que busca preservar a memória dos pioneiros e fortalecer os laços culturais entre Brasil e Japão. Para viabilizar a obra, Zé Teixeira sugere ainda estudos técnicos por parte do DNIT e a possibilidade de celebração de convênio com a prefeitura local.

“Essa é uma justa homenagem aos que ajudaram a construir a identidade da nossa região. Preservar essa história é também valorizar a diversidade cultural que forma o nosso Estado”, ressalta o deputado.

Conectividade - Durante sessão na Casa de Leis, Zé Teixeira também apresentou indicação ao gerente de Operações da empresa TIM no Centro-Oeste, Daniel Tavares de Souza, pedindo a revisão e manutenção dos equipamentos da Central Operacional de Telefonia Móvel em uso pela operadora no município de Alcinópolis.

Segundo o vereador Alcir Dias, as inúmeras interrupções no sinal da telefonia móvel e as frequentes quedas de energia elétrica afetam a comunicação dos moradores e causam prejuízos tanto para os residentes da zona urbana quanto para aqueles que vivem ou trabalham na zona rural, dificultando o acesso regular aos serviços essenciais de voz e internet móvel.

Foto: Prefeitura Municipal de Vicentina