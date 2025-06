Polícia Civil recupera motocicleta furtada no estacionamento de supermercado da Capital

No dia 22 de junho, por volta das 14h, a vítima de 40 anos de idade, funcionário de um supermercado atacadista no Bairro Vila Santo Amaro, em Campo Grande, deixou sua motocicleta Honda CG-125 Cargo de cor amarela no estacionamento. Ao término do expediente, a vítima constatou que o veículo havia sido furtado.

Nesta quarta-feira (25), a equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos – DEFURV localizou a motocicleta na Rua Purus, Jardim Columbia.

As investigações prosseguem para a completa qualificação dos envolvidos do crime.

Para denúncias sobre furtos e roubos de veículos, encaminhar mensagem no (67) 99224-3346 (WhatsApp).